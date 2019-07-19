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РИА Новости

Россия не ведет консультации о второй базе в Киргизии, заявил Карасин

Вчера, 11:04
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия не ведет никаких консультаций по поводу второй базы в Киргизии, так как в отличие от других стран не ставит целью "заполонить" своими военными базами весь мир, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Действительно, 20 июня 2017 года в ходе переговоров на высшем уровне киргизская сторона предложила рассмотреть вопрос о размещении еще одной российской военной базы на территории страны, в дополнение к уже имеющейся. Россия, в отличие от некоторых других, всем вам известных государств, не ставит целью заполонить своими военными базами весь мир. Мы не гонимся за количеством",- пояснил замминистра иностранных дел.
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Он подчеркнул, что определяющим фактором для Москвы является целесообразность размещения таких объектов за рубежом в контексте необходимости решения конкретных задач, связанных с обеспечением безопасности как Российской Федерации, так и ближайших союзников.
"Полагаем, что возможности уже имеющихся в Центральной Азии российских военных баз (в Киргизии и в Таджикистане) вполне позволяют справиться с существующими и потенциальными угрозами в регионе. Поэтому российская сторона намерена сосредоточить усилия на развитии этих возможностей... Соответственно, никаких консультаций по этому поводу не проводится. Вопрос не актуален",- подчеркнул Карасин.
Читайте полный текст интервью с Григорием Карасиным >>
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Григорий КарасинРоссияКиргизияВ мире
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