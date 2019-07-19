Россия не ведет консультации о второй базе в Киргизии, заявил Карасин

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия не ведет никаких консультаций по поводу второй базы в Киргизии, так как в отличие от других стран не ставит целью "заполонить" своими военными базами весь мир, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Действительно, 20 июня 2017 года в ходе переговоров на высшем уровне киргизская сторона предложила рассмотреть вопрос о размещении еще одной российской военной базы на территории страны, в дополнение к уже имеющейся. Россия, в отличие от некоторых других, всем вам известных государств, не ставит целью заполонить своими военными базами весь мир. Мы не гонимся за количеством",- пояснил замминистра иностранных дел.