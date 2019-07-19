Григорий Карасин: тема винных санкций в отношении Грузии закрыта

На Украине 21 июля пройдут внеочередные парламентские выборы, от исхода которых во многом будет зависеть политическая и экономическая ситуация в стране на ближайшие годы. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин рассказал в интервью РИА Новости о том, чего в Москве ждут от выборов в соседнем государстве, как относятся к инициативам Киева по расширению нормандского формата, как идет диалог по освобождению российского журналиста Кирилла Вышинского и переговоры по украинским морякам, о сотрудничестве с Западом по разрешению кризиса в Молдавии, а также о перспективах нормализации отношений с Грузией, о взаимодействии с Белоруссией, Киргизией, ситуации в ОДКБ.

— Многие годы позиции России и Запада по ситуации в странах постсоветского пространства чаще всего не совпадали. Не совпадают и до сих пор. Но недавно Россия, США и ЕС активно содействовали урегулированию политического кризиса в Молдавии. Можно ли рассматривать этот случай как модель того, как Россия, Евросоюз и США могут согласовывать интересы в странах СНГ или отхода от западной линии на провоцирование цветных революций не просматривается?

— Действительно, консолидированная позиция России, Евросоюза и США сыграла немаловажную роль в быстром, а главное – мирном разрешении кризиса в Молдавии. Согласны с тем, что этот уникальный опыт мог бы стать примером конструктивного взаимодействия и в других ситуациях, где интересы этих трех крупнейших игроков реально совпадают. Молдавский случай свидетельствует, кстати, о безосновательности отдельных утверждений на Западе, что в отношениях с Россией присутствует некий непреодолимый системный кризис. Как видно, прагматизм всегда остается сердцевиной любой политики. Реальная жизнь не терпит клишеобразного мышления и догматизма.

— Какие у Москвы ожидания от предстоящих выборов в украинский парламент? Видите ли вы возможность, что новый состав Рады будет менее радикальным? Возможны ли после выборов реальные подвижки по урегулированию конфликта на востоке Украины?

— Итоги президентских выборов на Украине этой весной показали, что общество устало от напряжения, милитаристского угара и пустых обещаний, оно хочет ощутимых перемен к лучшему. Этот тренд отчетливо просматривается и в ходе кампании по предстоящим 21 июля досрочным парламентским выборам. Неслучайно лидером гонки остается партия Владимира Зеленского "Слуга народа", одним из основных приоритетов которой заявлено скорейшее прекращение войны в Донбассе. Достижение этой цели ставит во главу угла и партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь". Обе они имеют хорошие шансы получить значительное количество мест в Верховной раде. Многое в вопросе о мире на юго-востоке будет зависеть и от политической воли нового состава правительства Украины, которое будет сформировано по итогам выборов. Сегодня, если хотите, настает момент истины. Результаты голосования важны с точки зрения дальнейшего вектора развития страны и, скорее всего, окажут непосредственное влияние на то, пойдет ли Украина по пути мира и конструктивного диалога в обществе или же продолжит скатываться в национал-радикальную диктатуру. Одним словом, выбор за Киевом и украинским народом.

— Будет ли Россия направлять своих наблюдателей на досрочные выборы в Верховную раду в составе иностранных миссий, прежде всего БДИПЧ ОБСЕ? Как вы относитесь к решению Киева отказаться от приглашения наблюдателей ПАСЕ?

— Как известно, в разгар президентской избирательной кампании по инициативе прежнего киевского режима был введен законодательный запрет на участие граждан России в международных мониторинговых миссиях, включая и БДИПЧ ОБСЕ, по наблюдению за выборами на Украине. По указанию сверху ЦИК страны отказывался регистрировать россиян в качестве членов таких миссий, а украинским пограничникам были даны указания не пропускать их через границу. С тех пор фактически ничего не изменилось — запрет по-прежнему в силе. В этих условиях направлять людей на Украину, власти которой открыто говорят, что не желают их видеть на своей территории, по крайней мере, безответственно, да и небезопасно.

Что касается отказа от приглашения наблюдателям ПАСЕ, то пусть это останется на совести Киева, который, судя по всему, не может пережить возвращение России в Ассамблею и чересчур эмоционально реагирует на происходящие политические изменения в Европе.

— Российское предложение по урегулированию ситуации с задержанными в Российской Федерации моряками вызвало политический скандал на Украине. Как Москва расценивает аргументацию Киева и остается ли это предложение в силе?

— Мы уделяем должное внимание урегулированию ситуации с украинскими моряками. Эту тему 11 июля обсуждали по телефону президенты России и Украины. Работа продолжается.

— Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сказал, что вопрос освобождения Кирилла Вышинского постоянно является предметом переговоров Украины и России. Не предлагала ли украинская сторона обмен Вышинского на своих моряков или на других украинцев, которые задержаны в Российской Федерации? Как ведется работа по освобождению Вышинского?

— Российская сторона в контактах с зарубежными партнерами, в том числе и украинскими, неизменно ставит вопрос об освобождении главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского. Для нас совершенно очевидно, что он задержан исключительно за профессиональную деятельность, а его дело носит исключительно политический характер. Из Киева действительно порой звучат идеи о неких вариантах обмена задержанных Украиной граждан России на украинцев, находящихся в местах лишения свободы на российской территории. Среди этих россиян упоминается и Кирилл Вышинский. Мы надеемся, что киевский суд все-таки смягчит ему меру пресечения и выпустит нашего журналиста из-под стражи. Такая возможность в украинском законодательстве есть.

В целом ситуацией с упомянутой категорией лиц занимаются омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова. Буквально 15 и 16 июля они встречались в Киеве и Москве, обсуждали различные аспекты этой проблемы, включая поиск путей решения вопросов, связанных с возвращением удерживаемых граждан двух стран домой.

— Президент Украины предложил провести встречу лидеров Украины и России в Минске при участии глав США, Великобритании, ФРГ и Франции, чтобы обсудить "чей Крым и кого там нет в Донбассе". Как МИД России расценивает такую инициативу? Согласны ли мы с такой повесткой дня в первую очередь в отношении статуса Крыма и составом участников? И не означает ли такое предложение Киева его отказ вести переговоры собственно в минском и нормандском форматах?

— Идея расширения числа переговорщиков по урегулированию на Украине отнюдь не нова. Ранее ее активно педалировал Петр Порошенко, настойчиво добиваясь включения США в нормандский формат. Теперь настала очередь Владимира Александровича Зеленского выступать со схожими предложениями. Российская сторона не раз говорила, что не возражает против подобных инициатив. Главное, чтобы другие участники переговорного процесса в рамках нормандского квартета – ФРГ и Франция – были бы с этим согласны. А в этом уверенности нет. Кстати, представители администрации Дональда Трампа на днях открыто заявили, что не горят желанием становиться полноправными участниками "четверки".

Что касается повестки дня переговоров, то она четко определена. В сферу компетенции нормандского формата относится проблематика реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Ни о каком статусе Крыма в этой повестке нет и речи. Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит.

— Как в МИД России оценивают идею прекращения поставок в Россию вина и воды из Грузии? Есть ли необходимость в таких мерах? Какие шаги должны предпринять власти Грузии, чтобы ситуация в грузинско-российских отношениях вернулась хотя бы к состоянию до 20 июня этого года, чтобы в страну вернулись российские туристы?

— В России, которая сама является объектом многолетнего санкционного давления, стараются с крайней осторожностью подходить к введению подобных ограничительных мер в отношении других стран. Действительно, на волне событий в Грузии конца июня-начала июля этого года в Госдуме обсуждалась идея введения запрета на поставки в Россию грузинского вина и минеральной воды. Однако президент Российской Федерации призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода, руководствуясь при этом и нашими интересами, и, как было им особо отмечено, "уважением к грузинскому народу". Таким образом, на сегодня тема винных санкций в отношении Грузии закрыта.

Что касается ранее вступившего в силу указа президента Российской Федерации, запрещающего с 8 июля авиаперевозки в Грузию, то он носит временный характер. Условия его отмены четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан.

Хотелось бы верить, что здравый смысл в Тбилиси восторжествует. Со своей стороны, Россия по-прежнему настроена на нормализацию двусторонних отношений, что в полной мере отвечает интересам наших стран и народов.

— Пришли ли Россия и Белоруссия к единой позиции по компенсации за налоговый маневр? Будет ли выплачиваться такая компенсация Минску и в каких размерах?

— Прежде всего, налоговый маневр — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было компенсации. Речь о возможном содействии Белоруссии в смягчении последствий проводимого в России налогового маневра. Данный вопрос в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно.

— Как продвигаются переговоры по выплате компенсаций Белоруссии из-за ЧП в трубопроводе "Дружба"? Белорусская сторона, в частности, предлагала вариант урегулирования претензий путем повышения тарифа на 21,7%. Как Москва относится к такой идее и какой механизм урегулирования для России был бы оптимальным?

— В настоящее время продолжается работа по урегулированию ситуации с попаданием некондиционной нефти в магистральный нефтепровод "Дружба". Соответствующие усилия с российской стороны координируют Минэнерго России и ПАО "Транснефть". Вопрос о компенсации также находится в стадии рассмотрения, поэтому говорить о конкретных деталях пока преждевременно.

— Актуален ли все-таки вопрос открытия еще одной военной базы России в Киргизии? Идут ли по этому поводу консультации?

— Действительно, 20 июня 2017 года в ходе переговоров на высшем уровне киргизская сторона предложила рассмотреть вопрос о размещении еще одной российской военной базы на территории страны в дополнение к уже имеющейся.

Россия, в отличие от некоторых других, всем вам известных государств, не ставит целью заполонить своими военными базами весь мир. Мы не гонимся за количеством. Определяющим фактором для нас является целесообразность размещения таких объектов за рубежом в контексте необходимости решения конкретных задач, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и наших ближайших союзников.

Полагаем, что возможности уже имеющихся в Центральной Азии российских военных баз (в Киргизии и в Таджикистане) вполне позволяют справиться с существующими и потенциальными угрозами в регионе. Поэтому российская сторона намерена сосредоточить усилия на развитии этих возможностей, совершенствовании инфраструктуры баз, повышении боевой выучки и слаженности действий личного состава, в том числе и во взаимодействии с подразделениями вооруженных сил наших партнеров. Соответственно, никаких консультаций по этому поводу не проводится. Вопрос не актуален.

— В странах-членах ОДКБ сейчас идет процесс ратификации документов, которые введут статус наблюдателя. Какие страны проявляют интерес к этому и рассматриваются в качестве кандидатов на получение статуса?

— Президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко выдвинул инициативу по учреждению института партнерства, который способствовал бы созданию пояса добрососедства вокруг ОДКБ, укрепляющего безопасность в зоне ответственности организации. Eе поддержали все государства-участники, и 8 ноября прошлого года на сессии Совета коллективной безопасности, тогда еще в Астане, был принят пакет документов по правовому оформлению статуса наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ. Утверждены соответствующие положения, а также типовые протоколы о предоставлении данных статусов.

Как понимаете, документы еще совсем свежие. Несмотря на начатую работу, публично заявлять о заинтересованных странах, их перспективах, на мой взгляд, преждевременно.

Однако для лучшего понимания важно отметить, что статус наблюдателя или партнера может быть предоставлен как государству, так и международной организации. По просьбе заинтересованной стороны соответствующее решение принимается Советом коллективной безопасности ОДКБ на основе консенсуса.