В МИД заявили, что тема санкций в отношении Грузии закрыта

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские законодатели обсуждали возможность запрета на поставки в Россию ряда товаров на фоне событий в Грузии конца июня-начала июля, однако на сегодня тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Он отметил, что в России, "которая сама является объектом многолетнего санкционного давления, стараются с крайней осторожностью подходить к введению подобных ограничительных мер в отношении других стран".

"Действительно, на волне событий в Грузии конца июня-начала июля этого года в Госдуме обсуждалась идея введения запрета на поставки в Россию грузинского вина и минеральной воды. Однако президент Российской Федерации призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода, руководствуясь при этом и нашими интересами, и, как было им особо отмечено, "уважением к грузинскому народу". Таким образом, на сегодня тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта", - сказал Карасин.

"Что касается ранее вступившего в силу указа президента Российской Федерации, запрещающего с 8 июля авиаперевозки в Грузию, то он носит временный характер. Условия его отмены четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан", - добавил замглавы МИД РФ.