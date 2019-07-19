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РИА Новости

Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД

Вчера, 10:35
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вопрос о компенсации Минску из-за попадания некондиционной нефти в нефтепровод "Дружба" прорабатывается, поэтому говорить о деталях, в том числе о размере возможной компенсации, пока преждевременно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"В настоящее время продолжается работа по урегулированию ситуации с попаданием некондиционной нефти в магистральный нефтепровод "Дружба". Соответствующие усилия с российской стороны координируют Минэнерго России и ПАО "Транснефть". Вопрос о компенсации также находится в стадии рассмотрения, поэтому говорить о конкретных деталях пока преждевременно", - сказал Карасин.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.
Читайте полный текст интервью с Григорием Карасиным >>
Рабочие на нефтепроводе Дружба
18 июля, 11:02
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"МИД РФБелоруссияРоссияВ мире
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