Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вопрос о компенсации Минску из-за попадания некондиционной нефти в нефтепровод "Дружба" прорабатывается, поэтому говорить о деталях, в том числе о размере возможной компенсации, пока преждевременно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"В настоящее время продолжается работа по урегулированию ситуации с попаданием некондиционной нефти в магистральный нефтепровод "Дружба". Соответствующие усилия с российской стороны координируют Минэнерго России и ПАО "Транснефть". Вопрос о компенсации также находится в стадии рассмотрения, поэтому говорить о конкретных деталях пока преждевременно", - сказал Карасин.