Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия не возражает против инициатив по расширению "нормандского формата" за счет США и Великобритании, но Франция и Германия тоже должны быть с этим согласны, пока такой уверенности нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что новая инициатива украинского президента будет рассмотрена.

"Идея расширения числа переговорщиков по урегулированию на Украине отнюдь не нова. Ранее ее активно педалировал Петр Порошенко, настойчиво добиваясь включения США в "нормандский формат". Теперь настала очередь Владимира Александровича Зеленского выступать со схожими предложениями. Российская сторона не раз говорила, что не возражает против подобных инициатив. Главное, чтобы другие участники переговорного процесса в рамках "нормандского квартета" – ФРГ и Франция – были бы с этим согласны. А в этом уверенности нет. Кстати, представители администрации Дональда Трампа на днях открыто заявили, что не горят желанием становиться полноправными участниками "четверки"", - сказал Карасин.

По его словам, повестка дня переговоров в целом четко определена.