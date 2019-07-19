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РИА Новости

Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД

Вчера, 10:31
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия не возражает против инициатив по расширению "нормандского формата" за счет США и Великобритании, но Франция и Германия тоже должны быть с этим согласны, пока такой уверенности нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что новая инициатива украинского президента будет рассмотрена.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
18 июля, 18:29
Лавров назвал условие проведения нового саммита в "нормандском формате"
"Идея расширения числа переговорщиков по урегулированию на Украине отнюдь не нова. Ранее ее активно педалировал Петр Порошенко, настойчиво добиваясь включения США в "нормандский формат". Теперь настала очередь Владимира Александровича Зеленского выступать со схожими предложениями. Российская сторона не раз говорила, что не возражает против подобных инициатив. Главное, чтобы другие участники переговорного процесса в рамках "нормандского квартета" – ФРГ и Франция – были бы с этим согласны. А в этом уверенности нет. Кстати, представители администрации Дональда Трампа на днях открыто заявили, что не горят желанием становиться полноправными участниками "четверки"", - сказал Карасин.
По его словам, повестка дня переговоров в целом четко определена.
"В сферу компетенции "нормандского формата" относится проблематика реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Ни о каком "статусе" Крыма в этой повестке нет и речи. Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит", - добавил он.
Читайте полный текст интервью с Григорием Карасиным >>
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18 июля, 18:21
Маас заявил, что встречу "нормандского формата" надо хорошо подготовить
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МИД РФГригорий КарасинВеликобританияРоссияСШАВ мире
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