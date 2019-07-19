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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей

Вчера, 10:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Предложение офиса президента Украины Владимира Зеленского об одновременном освобождении Кирилла Вышинского и Олега Сенцова бессмысленно и не будет осуществлено, заявил РИА Новости заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.
Офис Зеленского в четверг предложил одновременно освободить осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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В Совфеде прокомметировали предложение об освобождении Вышинского и Сенцова
"Сенцов осужден по тяжелой статье, связанной с терроризмом. Увязывать проблему осужденного Сенцова и Вышинского, чья вина не доказана судом, бессмысленно. Тем более что с точки зрения юридической у них несоразмерные обвинения. Такое увязывание офисом Зеленского говорит о непрофессионализме инициаторов предложения. Это бессмыслица, этот шаг не имеет перспектив", - полагает Форманчук.
Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
*Экстремистское движение, запрещенное в России.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийОлег СенцовФСБ РФВладимир ЗеленскийКрымРоссияВ мире
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