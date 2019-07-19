Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Предложение офиса президента Украины Владимира Зеленского об одновременном освобождении Кирилла Вышинского и Олега Сенцова бессмысленно и не будет осуществлено, заявил РИА Новости заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.

Офис Зеленского в четверг предложил одновременно освободить осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Сенцов осужден по тяжелой статье, связанной с терроризмом. Увязывать проблему осужденного Сенцова и Вышинского, чья вина не доказана судом, бессмысленно. Тем более что с точки зрения юридической у них несоразмерные обвинения. Такое увязывание офисом Зеленского говорит о непрофессионализме инициаторов предложения. Это бессмыслица, этот шаг не имеет перспектив", - полагает Форманчук.

Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.