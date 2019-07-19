Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T10:30Z
https://ria.ru/20190719/1556682769.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149599/04/1495990492_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_70a2adca0dc3c9b55b4dc67a545b0488.jpg
РИА Новости

Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"

Вчера, 10:27
4990
© РИА Новости / Артем Креминский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Артем Креминский
Перейти в фотобанк
Крым. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
По его словам, повестка дня переговоров в целом четко определена.
"В сферу компетенции "нормандского формата" относится проблематика реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Ни о каком "статусе" Крыма в этой повестке нет и речи. Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит", - заявил Карасин.
Читайте полный текст интервью >>
Вид на набережную города Судака
11 июля, 15:51
В Крыму оценили идею создания международного формата по статусу полуострова
10711212
Обсудить 6
Григорий КарасинКрымПолитика
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
РИА
Новости
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Вырядился, как клоун: грузины высмеяли уволенного гендиректора "Рустави 2"
Петр Порошенко
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента
Здание администрации президента Украины
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Григорий Карасин: тема винных санкций в отношении Грузии закрыта
Цистерны в нефтеналивном порту
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Паспорта граждан ДНР и РФ
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
Вид на Капитолий в Вашингтоне
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Эмблема ПАО Газпром
"Нафтогаз" сообщил об отклонении жалобы "Газпрома" голландским судом
Газопровод Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Учебный бой танков Abrams и Т-72М попало на видео
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не знает, сколько россиян захотят получить паспорт Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния