Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"В сферу компетенции "нормандского формата" относится проблематика реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Ни о каком "статусе" Крыма в этой повестке нет и речи. Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит", - заявил Карасин.