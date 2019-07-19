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РИА Новости

В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками

Вчера, 10:22
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении им ареста. 17 июля 2019
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении им ареста. 17 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Работа над урегулированием ситуации вокруг задержанных украинских моряков продолжается, Москва уделяет этому вопросу должное внимание, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Мы уделяем должное внимание урегулированию ситуации с украинскими моряками. Эту тему 11 июля обсуждали по телефону президенты России и Украины. Работа продолжается", - сказал Карасин.
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Ранее он заявлял, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Адвокат Николай Полозов 9 июля говорил, что следствие по делу украинских моряков завершено, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела.
МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва освободила 24 украинских моряка и три корабля.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ, и обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности из-за этого. Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск", а сам конфликт с президентом назвал "не столько содержательной, сколько эмоциональной" историей.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Читайте полный текст интервью с Григорием Карасиным >>
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