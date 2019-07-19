В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Киев в своих идеях о вариантах обмена задержанными между РФ и Украиной упоминает руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Российская сторона в контактах с зарубежными партнерами, в том числе и украинскими, неизменно ставит вопрос об освобождении главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Для нас совершенно очевидно, что он задержан исключительно за профессиональную деятельность, а его "дело" носит исключительно политический характер. Из Киева, действительно, порой звучат идеи о неких вариантах обмена задержанных Украиной граждан России на украинцев, находящихся в местах лишения свободы на российской территории. Среди этих россиян упоминается и Кирилл Вышинский", - сказал Карасин.

Он отметил, что ситуацией с упомянутой категорией лиц занимаются омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова. "Буквально 15 и 16 июля они встречались в Киеве и Москве, обсуждали различные аспекты этой проблемы, включая поиск путей решения вопросов, связанных с возвращением удерживаемых граждан двух стран домой", - добавил Карасин.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.