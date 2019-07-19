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РИА Новости

Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин

Вчера, 10:17
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Итоги выборов в Верховную раду Украины окажут непосредственное влияние на то, пойдет ли Киев по пути мира, настает момент истины, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Сегодня, если хотите, настает "момент истины". Результаты голосования важны с точки зрения дальнейшего вектора развития страны и, скорее всего, окажут непосредственное влияние на то, пойдет ли Украина по пути мира и конструктивного диалога в обществе, или же продолжит скатываться в национал-радикальную диктатуру. Одним словом, выбор за Киевом и украинским народом", - сказал Карасин.
Он подчеркнул, что "итоги президентских выборов на Украине этой весной показали, что общество устало от напряжения, милитаристского угара и пустых обещаний, оно хочет ощутимых перемен к лучшему".
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"Этот тренд отчетливо просматривается и в ходе кампании по предстоящим 21 июля досрочным парламентским выборам. Неслучайно лидером гонки остается партия Владимира Александровича Зеленского "Слуга народа", одним из основных приоритетов которой заявлено скорейшее прекращение войны в Донбассе. Достижение этой цели ставит во главу угла и партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь". Обе они имеют хорошие шансы получить значительное количество мест в Верховной Раде. Многое в вопросе о мире на юго-востоке будет зависеть и от политической воли нового состава правительства Украины, которое будет сформировано по итогам выборов", - добавил он.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Читайте полный текст интервью с Григорием Карасиным >>
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