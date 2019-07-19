Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Москва надеется, что суд в Киеве выпустит руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, такая возможность есть в украинском законодательстве, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Мы надеемся, что киевский суд все-таки смягчит ему меру пресечения и выпустит нашего журналиста из-под стражи. Такая возможность в украинском законодательстве есть", - заявил Карасин.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.