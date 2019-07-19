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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского

Вчера, 10:12
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Москва надеется, что суд в Киеве выпустит руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, такая возможность есть в украинском законодательстве, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Мы надеемся, что киевский суд все-таки смягчит ему меру пресечения и выпустит нашего журналиста из-под стражи. Такая возможность в украинском законодательстве есть", - заявил Карасин.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
В четверг офис президента Украины Владимира Зеленского предложил провести одновременное освобождение осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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