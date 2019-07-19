Партийный расклад: сколько мест в Раде получит "Слуга народа"

Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц Львова

КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Пятерка лидеров на внеочередных выборах в Верховную раду Украины в ходе избирательной кампании определилась сразу. Парламентскую избирательную гонку всегда возглавляла президентская партия "Слуга народа", которая вполне может рассчитывать на однопартийное большинство в новой Раде. За ней идет "Оппозиционная платформа – За жизнь". На третье место, по данным разных опросов, претендуют партии "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что главная интрига выборов заключается в том, каких успехов политические силы смогут добиться в мажоритарных округах, поскольку именно эти депутаты определят расклад сил в новом парламенте.

Внеочередные парламентские выборы состоятся на Украине 21 июля и пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер для которых составит 5%.

Рекордный результат

Партия Зеленского "Слуга народа" с начала и до конца лидировала в избирательной кампании - за нее готовы были проголосовать от 41 до 52% украинцев. В таком случае по партийному списку "Слуга народа" получит от 90 до 117 депутатов.

Руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал РИА Новости, что такой высокий результат является рекордным для Украины.

"За последнюю неделю Зеленский ситуацию со списком партии выправил публичной поркой чиновников. Мы вновь увидели позитивную динамику роста рейтинга "Слуги народа". За список будут хорошо голосовать. Это рекордный показатель в политической истории Украины", - сказал Золотарев РИА Новости.

Монопартийное большинство

Такой результат вполне может обеспечить "Слуге народа" единоличное большинство в новом парламенте. Однако для этого политической силе также необходимо показать высокий результат в мажоритарных округах.

Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявлял, что "Слуга народа" готова сформировать однопартийное большинство и взять на себя всю ответственность за происходящее в стране.

"Все эти форматы договоренностей в различных формах всегда приводят к тому, что парламент превращается в сферу торга и политического рынка. Пришло время впервые за 28 лет кому-то честно сказать: мы готовы взять ответственность за ситуацию в стране", - заявил Стефанчук.

Украинский эксперт Богдан Олещук допускает, что партии удастся сформировать единоличное большинство. "Это вполне возможно. Но для этого необходимо показать хороший результат на мажоритарных округах", - сказал РИА Новости Олещук.

При этом эксперт Золотарев считает маловероятным, что партии Зеленского удастся собрать в новом парламенте 226 депутатов для формирования коалиции.

"Если бы план был выполнен, то они бы вышли на однопартийное большинство. Но мажоритарка подведет", - сказал Золотарев.

Фавориты гонки

Большинство социологических служб на Украине отдают второе место в парламентской гонке партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко. Эту политическую силу, по разным опросам, поддерживают от 8 до 14% избирателей. Такой результат позволит провести в парламент по списку партии от 18 до 31 депутатов.

Также в списке фаворитов партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко и "Голос" лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Разные социологические центры отдают им третье место в списке лидеров.

При этом, по данным последнего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, партия "Голос" набрала всего 4% голосов избирателей и не преодолела проходной барьер в 5%.

Рейтинг партий "Батькивщина" и "Европейская солидарность" остается стабильным всю избирательную кампанию и колеблется, по разным опросам, от 5 до 10% голосов.

Реальный расклад

Окончательный результат выборов может значительно отличаться от данных социологических служб. Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что результат нынешней избирательной кампании рассчитать достаточно сложно из-за большого количества партий.

"В этот раз считать достаточно сложно, и погрешность будет очень высока в силу того, что много партий, которые наберут голосов от 0,5 до 5%. Обычно получается 20-25% голосов за такие партии, а в этот раз этот порог будет выше, около 30%. Поэтому передел будет большой и при социологии надо делать хорошую поправку на долю партий, которые не пройдут", - сказал РИА Новости Бортник.

По его подсчетам, партия "Слуга народа" может получить 100-130 мест в парламенте только по партийному списку. "Оппозиционная платформа – За жизнь" по списку может получить 30-35 мест, а "Батькивщина" и "Европейская солидарность" - по 18-23 депутатов. По мнению Бортника, партия "Голос" может рассчитывать на 15-17 депутатов, которые будут избраны в общегосударственном одномандатном округе.

Политолог также считает, что партии "Оппозиционный блок" депутатов Александра Вилкула, Вадима Новинского и Евгения Мураева и "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко могут преодолеть пятипроцентный барьер в Раду и получить по списку примерно по 15 мандатов.

Вместе с тем Бортник считает, что "условные шансы попасть в парламент" остаются у партии блогера Анатолия Шария.

Аутсайдеры кампании

Среди аутсайдеров нынешней кампании оказались, в том числе, политические силы, которые сейчас находятся у власти. Партия "Украинская стратегия" премьер-министра Владимира Гройсмана набирает около 1,5%. В команде премьера ряд министров действующего кабмина и нынешних депутатов.

Также остается не у дел "Радикальная партия" Олега Ляшко, за нее готовы проголосовать, по разным опросам, от 1,5 до 2,5% избирателей. Такая же участь ждет партию "Самопомощь", которая может набрать около 1,5%.

Украинская националистическая партия "Свобода", как и на прошлых выборах в парламент, не преодолеет проходной барьер, за нее готовы проголосовать до 2%. При этом в Верховной раде восьмого созыва было несколько депутатов от "Свободы", которые прошли по мажоритарным округам.

Остальные партии, по данным украинских социологических служб, набирают 1% и менее.

Все зависит от мажоритарщиков

Окончательный итог выборов определят мажоритарные округа. Украинский политолог Андрей Золотарев считает, что результаты голосования на мажоритарных округах огорчат многие политические силы, в том числе президентскую "Слугу народа".

"Мажоритарка – сегодня это черный ящик. У партии "Слуга народа" будет хуже результат, чем ожидалось в штабе. Они рассчитывали на результат 80-100 мандатов, но надежды не оправдаются. Потому что пока "Слугу народа" нельзя назвать полноценной партией. Это скорее политическая франшиза", - считает Золотарев.

Эксперт считает, что второй результат на мажоритарных округах продемонстрируют депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Со вторым результатом по мажоритарке придет "Оппозиционная платформа – За жизнь". "Европейской солидарности" также удастся показать хороший результат среди мажоритарщиков. Также хорошие перспективы у партии "Оппозиционный блок" провести мажоритарщиков", - считает политолог.

По его мнению, минимум четверть депутатских мандатов в мажоритарных округах получат самостоятельные игроки.

"Также есть представители региональных элит без партийного окраса. Как минимум, четверть всех мандатов по мажоритарному округу – это будут классические мажоритарщики. Они удивительно конъектурные существа, может, кто-то побежит к Зеленскому, пока он на пике. Но часть будут перехвачены другими политическими силами", - считает Золотарев.

Политолог Руслан Бортник также считает, что главная интрига сохраняется в мажоритарных округах. "Будущее парламента решается по мажоритарке. Именно мажортарка определит результат выборов, формирование коалиции, какой она будет, что сможет "Слуга народа", что нет", - отметил эксперт.