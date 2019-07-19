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РИА Новости

МИД: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно

Вчера, 10:04
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Налоговый маневр" - это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации" для Минска, речь может идти о возможном содействии Белоруссии в смягчении последствий при его введении, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Налоговый маневр" - это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации". Речь о возможном содействии Белоруссии в смягчении последствий проводимого в России "налогового маневра". Данный вопрос – в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно", - сказал Карасин.
Читайте полный текст интервью с Григорием Карасиным >>
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8 июня, 12:17
Минск хочет договориться с Россией о компенсации из-за налогового маневра
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Григорий КарасинБелоруссияРоссияЭкономика
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