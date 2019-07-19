На встрече по Сирии обсудят политический процесс, заявили в МИД Казахстана

НУР-СУЛТАН, 19 июл - РИА Новости. Основной акцент на встрече по Сирии 1-2 августа будет сделан на обсуждении текущей ситуации в стране, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета, сообщило министерство иностранных дел Казахстана.
Переговоры запланированы на 1-2 августа в столице Казахстана.
"Основной акцент в ходе предстоящей встречи будет сделан на обсуждении текущей ситуации в Сирии, в частности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета", - говорится в сообщении МИД.
По данным ведомства, 1 августа ожидается проведение двусторонних и многосторонних предварительных консультаций, в том числе с участием представителей правительства и оппозиционных группировок Сирии, 2 августа состоится пленарное заседание.