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РИА Новости
Война в Сирии

На встрече по Сирии обсудят политический процесс, заявили в МИД Казахстана

Вчера, 09:33
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© AFP 2019 / Stanislav FilippovОтель Rixos President в Астане во время проведения переговоров по Сирии
Отель Rixos President в Астане во время проведения переговоров по Сирии
© AFP 2019 / Stanislav Filippov
Отель Rixos President в Астане во время проведения переговоров по Сирии. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 19 июл - РИА Новости. Основной акцент на встрече по Сирии 1-2 августа будет сделан на обсуждении текущей ситуации в стране, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета, сообщило министерство иностранных дел Казахстана.
Переговоры запланированы на 1-2 августа в столице Казахстана.
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
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МИД Казахстана подтвердил подготовку к встрече по Сирии в Нур-Султане
"Основной акцент в ходе предстоящей встречи будет сделан на обсуждении текущей ситуации в Сирии, в частности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета", - говорится в сообщении МИД.
По данным ведомства, 1 августа ожидается проведение двусторонних и многосторонних предварительных консультаций, в том числе с участием представителей правительства и оппозиционных группировок Сирии, 2 августа состоится пленарное заседание.
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Война в СирииСирияКазахстанВ мире
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