На встрече по Сирии обсудят политический процесс, заявили в МИД Казахстана

Отель Rixos President в Астане во время проведения переговоров по Сирии. Архивное фото

Отель Rixos President в Астане во время проведения переговоров по Сирии

НУР-СУЛТАН, 19 июл - РИА Новости. Основной акцент на встрече по Сирии 1-2 августа будет сделан на обсуждении текущей ситуации в стране, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета, сообщило министерство иностранных дел Казахстана.

Переговоры запланированы на 1-2 августа в столице Казахстана.

"Основной акцент в ходе предстоящей встречи будет сделан на обсуждении текущей ситуации в Сирии, в частности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета", - говорится в сообщении МИД.