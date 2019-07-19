МИД Казахстана подтвердил подготовку к встрече по Сирии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 19 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило, что очередная встреча по Сирии состоится в столице республики 1-2 августа, соответствующая информация размещена в Telegram-канале ведомства в пятницу.

Ранее в июле замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что встреча в астанинском формате по Сирии пройдет 1 и 2 августа в Нур-Султане. Он также отметил, что впервые будут участвовать представители Ливана и Ирака как наблюдатели.

"Первого-второго августа 2019 года в Нур-Султане пройдет очередная 13-ая международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате... Первого августа ожидается проведение двусторонних и многосторонних предварительных консультаций, в том числе с участием представителей правительства и оппозиционных группировок Сирии, второго августа состоится пленарное заседание", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

В ведомстве добавили, что планируется участие делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. "В качестве наблюдателей переговорам будут содействовать высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в астанинском переговорном процессе", - говорится в сообщении.

Предыдущий раунд переговоров астанинского формата (по бывшему названию столицы Казахстана) с участием представителей РФ, Турции и Ирана (стран-гарантов этого процесса) по Сирии состоялся в апреле в Нур-Султане.