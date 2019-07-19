Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе

ДОНЕЦК/МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.

Тюрьма в аэропорту

В марте этого года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование неофициальной тюрьмы.

По его словам, она создана в одном из терминалов аэропорта и только летом — осенью 2014 года через нее прошли более 300 человек. Двое умерли за это время, заявил Прозоров.

РИА Новости провело собственное расследование. В среду агентство опубликовало его первую часть , в которой приводятся новые доказательства существования тайной тюрьмы. Во второй части РИА Новости представило справку офицера СБУ из Мариуполя, из которой следует, что тюрьма существовала по крайней мере до ноября 2018 года.

Показания экс-сотрудника СБУ

третьей части расследования публикуются показания бывшего сотрудника украинской спецслужбы о работе тайной тюрьмы. Он попросил не называть его имя и должность из опасений за свою жизнь.

По его словам, он был на оперативной работе в Мариуполе, служил там более двух лет, а в 2017 году уволился. Экс-сотрудник СБУ подтвердил, что слово "библиотека" силовики употребляли не только в отношении секретной тюрьмы в аэропорту, но и тогда, когда просто хотели сказать, что человека привезли после задержания.

"Библиотека" — это не одно конкретное место. Так называли и аэропорт, и базу "Азова" на Левом берегу — это Орджоникидзевский район Мариуполя, в здании школы. Был еще частный дом на выезде из Мариуполя в Володарский (Никольский) район, где тоже стоял "Азов", — рассказал он РИА Новости.

По его словам, "Азов" был нужен СБУ для "воздействия" на подозреваемых — после пыток в "библиотеке" задержанных приходилось лечить и они сами просили скорее отправить их в СИЗО, лишь бы не обратно в аэропорт.

Пытки заключенных

РИА Новости нашло также еще двух бывших заключенных тайной тюрьмы.

Один из них — Михаил Шубин — подробно рассказал о пытках, которым подвергался в "библиотеке".

В частности, ему подключали к половым органам сварочный аппарат, кидали в яму к трупам замученных до смерти. Данные медосмотра Шубина имеются в распоряжении РИА Новости.

Другой бывший заключенный — Кирилл Филичкин — в видеоинтервью РИА Новости рассказал, что попал в аэропорт одним из первых — 7 мая 2014 года, когда "Азов" и ВСУ захватывали город.

По его словам, нынешние депутаты Рады Олег Ляшко и Игорь Мосийчук лично допрашивали его, а последний еще и пытал. Видео допросов попало на YouTube еще осенью 2014-го и послужило одним из доказательств по делу Филичкина, когда его судили за причастность к захвату пяти украинских солдат, которых он призывал вступить в ополчение ДНР.

При этом официально Филичкина задержали только 18 августа 2014 года. Все эти месяцы он провел в тайных тюрьмах. Это, по словам свидетелей расследования РИА Новости, обычная практика для Украины — во время нахождения "вне закона" сторонника ДНР пытают, чтобы он был более разговорчивым, и только потом передают СБУ и оформляют задержание официально.

И Шубин, и Филичкин также подтвердили многочисленные показания о том, что в мариупольском аэропорту были тайные захоронения.