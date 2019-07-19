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РИА Новости

В Якутске задержали 20 таджикистанцев за пропаганду радикальной идеологии

Вчера, 07:06
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ЯКУТСК, 19 июл – РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали 20 таджикистанцев в Якутске на незаконной молельной площадке, где проводились сборы экстремистов, сообщает пресс-служба региональное управление спецслужбы.
В ведомстве сообщили, что уроженец Таджикистана организовал в жилом доме на улице Кальвица, 5 в Якутске незаконную молельную площадку, где регулярно собирались приверженцы идеологии радикального ислама. На этих собраниях вели пропаганду запрещенных экстремистских материалов и вовлекали в сообщество местных жителей, сообщает ФСБ.
"В ходе оперативного мероприятия сотрудниками УФСБ в данном жилом помещении задержаны 20 иностранных граждан. Установлено, что все они являются земляками организатора незаконной молельной площадки – выходцами из одного села республики Таджикистан. В отношении задержанных проводится документирование их противоправной деятельности. Двое иностранцев уже выдворены за пределы России с закрытием въезда сроком на пять лет", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, по этому адресу находилась "резиновая квартира", где одновременно проживали до 30 человек, а количество прописанных доходило до 40 иностранных граждан, сообщает ФСБ.
"Собственники жилплощади были осведомлены о происходящем, и в каком состоянии находится их квартира. Но, тем не менее, желание извлечь выгоду способствовало созданию группы религиозно-экстремистской направленности", - добавили в ведомстве.
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