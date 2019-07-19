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РИА Новости

Депутат из Ленобласти предложил запретить в РФ операции по модификации тела

Вчера, 03:11
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой подумать над запретом в России операций по модификации тела, например по удалению ушных раковин, разрезанию языка и вживлению предметов под кожу.
Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) заявляет об увеличении количества случаев, когда россияне сознательно идут на операции, чтобы изменить внешность или избавиться от "ненужных" органов. При этом, пишет депутат, нередко такие операции не являются необходимыми или допустимыми с косметологической точки зрения.
"Граждане удаляют себе ушные раковины, рассекают языки, вживляют под кожу посторонние предметы. Мотивами увлечения такими операциями становятся искаженные представления о моде, принадлежность к экстремальной субкультуре или же психологическое расстройство или помешательство", - говорится в обращении Петрова.
Депутат пишет, что ранее в прессе широко обсуждалась тема увлечения так называемым моддингом (внедрение и вживление посторонних предметов в тело), в результате которого наносится непоправимый вред здоровью, который может привести к инвалидности или смерти. Петров подчеркивает, что подобные случаи особенно касаются молодежи, которая восприимчива к модным тенденциям, даже если они носят деструктивный характер.
"В данной связи прошу вас рассмотреть вопрос о запрете любых хирургических и иных операций на территории России, не продиктованных медицинской или косметологической необходимостью ввиду того, что они противоречат фундаментальным принципам медицины", - говорится в документе.
Петров подчеркнул, что под запрет не должны попасть косметологические и пластические операции. По его словам, "в России не должно проводиться операций, которые ухудшают здоровье и физические возможности граждан".
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