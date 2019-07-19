Boeing прекратил взлет в Шереметьево из-за сигнала о задымлении

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Самолет Boeing 747 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) остановил вылет из московского аэропорта Шереметьево в Ереван из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, восемь из них пострадали, один человек госпитализирован. Всего на борту находились 187 человек.

Возгорания не обнаружили, информация о задымлении не подтвердилась.

Всех пассажиров доставили в здание терминала F. Для вылета готовится резервный борт.

Росавиация сформировала специальную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.

Это не первый за последнее время инцидент в Шереметьево. Шестнадцатого июня в аэропорту совершил вынужденную посадку направлявшийся в Милан лайнер, у которого отказала система кондиционирования. Тридцатого мая пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Грозный, экстренно приземлился в Шереметьево из-за срабатывания на борту пожарной сигнализации.

Пятого мая Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", летевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и жестко приземлился после 28 минут полета.