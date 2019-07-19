В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова назвал условия закупки Су-57 у России. Об этом он рассказал в интервью газете “Красная звезда”.
По словам военачальника, Нью-Дели готов вернуться к вопросу о сотрудничестве с Россией в разработке или приобретении истребителя пятого поколения Су-57, после того как он будет принят на вооружение в российской армии и покажет себя в деле.
Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС – российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.
Модернизация Су-30
Бирендер Сингх Дханова также сообщил, что Индия направила в Россию запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ.
"Мы очень довольны программной модернизацией МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29", — заявил маршал.
Он отметил, что на эти истребители установили более современные системы вооружения и авионики, и рассказал, что в Индии их применяли на недавних учениях и "остались весьма довольны результатами".
"Поэтому теперь рассматриваем возможность модернизации Су-30", — добавил он.
Обучение индийских военных
Индия, заявил Бирендер Сингх Дханова, также рассматривает возможность отправки своих летчиков на переподготовку в Россию.
По его словам, индийской стороне необходимо больше возможностей для обучения пилотов своих ВВС. Эти возможности есть в России.
Однако, подчеркнул военачальник, сложность в претворении в жизнь такой программы заключается в том, что обучение на данных тренажерах ведется исключительно на русском языке.
19 июня, 17:46Авиаэксперт: у Су-57 есть только один недостатокНачальник Главного управления вооружения российской армии Анатолий Гуляев заявил, что на истребителях Су-57 установят вооружение, превосходящее зарубежные аналоги. Об отличительных особенностях этого самолета в эфире радио Sputnik рассказал авиаэксперт Дмитрий Дрозденко.
Су-57 интересуется не только Индия
В покупке российских истребителей Су-57 заинтересована не только Индия, но и другие страны, заявил ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
По его мнению, интерес иностранных покупателей к Су-57 подтверждает целесообразность скорейшего серийного производства этого современного многоцелевого истребителя.
Су-57 – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первая серийная партия из 12 машин должна поступить в ВКС России в этом году.