В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова назвал условия закупки Су-57 у России. Об этом он рассказал в интервью газете “Красная звезда”.

По словам военачальника, Нью-Дели готов вернуться к вопросу о сотрудничестве с Россией в разработке или приобретении истребителя пятого поколения Су-57, после того как он будет принят на вооружение в российской армии и покажет себя в деле.

Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС – российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.

Модернизация Су-30

Бирендер Сингх Дханова также сообщил, что Индия направила в Россию запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ.

"Мы очень довольны программной модернизацией МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29", — заявил маршал.

Он отметил, что на эти истребители установили более современные системы вооружения и авионики, и рассказал, что в Индии их применяли на недавних учениях и "остались весьма довольны результатами".

"Поэтому теперь рассматриваем возможность модернизации Су-30", — добавил он.

Обучение индийских военных

Индия, заявил Бирендер Сингх Дханова, также рассматривает возможность отправки своих летчиков на переподготовку в Россию.

По его словам, индийской стороне необходимо больше возможностей для обучения пилотов своих ВВС. Эти возможности есть в России.

Однако, подчеркнул военачальник, сложность в претворении в жизнь такой программы заключается в том, что обучение на данных тренажерах ведется исключительно на русском языке.

Су-57 интересуется не только Индия

В покупке российских истребителей Су-57 заинтересована не только Индия, но и другие страны, заявил ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его мнению, интерес иностранных покупателей к Су-57 подтверждает целесообразность скорейшего серийного производства этого современного многоцелевого истребителя.