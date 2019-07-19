Статуя Свободы в парандже, а подростки в золоте — выставка AES+F в Питере

AES+F на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" AES+F на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Выставка, пожалуй, самой известной в мире современной российской арт-группы AES+F открылась в санкт-петербургском "Манеже". Видеоинсталляции, скульптуры, цифровые коллажи созданы исследователями пороков и конфликтов мировой культуры. О том, кто предсказал миграционный кризис, каким будет Пекин в 2070 году и чем сейчас живут подростки, — в материале РИА Новости.

Современные Нострадамусы

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» "Исламский проект", статуя Свободы в Нью-Йорке 1 из 5 "Исламский проект", статуя Свободы в Нью-Йорке © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» "Исламский проект", Центр Помпиду в Париже 2 из 5 "Исламский проект", Центр Помпиду в Париже © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» "Исламский проект", Рейхстаг в Берлине 3 из 5 "Исламский проект", Рейхстаг в Берлине © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» "Исламский проект", Центральный парк в Нью-Йорке 4 из 5 "Исламский проект", Центральный парк в Нью-Йорке © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» "Исламский проект", школа Баухаус в Дессау 5 из 5 "Исламский проект", школа Баухаус в Дессау © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» 1 из 5 "Исламский проект", статуя Свободы в Нью-Йорке © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» 2 из 5 "Исламский проект", Центр Помпиду в Париже © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» 3 из 5 "Исламский проект", Рейхстаг в Берлине © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» 4 из 5 "Исламский проект", Центральный парк в Нью-Йорке © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» 5 из 5 "Исламский проект", школа Баухаус в Дессау © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»

У критиков есть теория, что некоторые мировые события были предсказаны в творчестве арт-группы за несколько лет до того, как произошли.

Так, "Исламский проект" (начатый в 1996 году. — Прим. ред.) был создан, когда еще никто и не думал волнах беженцев в Европе, об исламских бунтах. В работе AES+F изображена эта ситуация", — рассказывает РИА Новости Емельян Захаров, основатель галереи "Триумф", организатор выставки.

"Исламский проект" - о противопоставлении западной и восточной цивилизаций. Художники AES+F показали, как, по их мнению, выглядели бы города Европы и Америки, если бы их завоевал ислам. Статую Свободы "одели" в паранджу, на фотографиях Нью-Йорка, Парижа поместили изображения навьюченных ослов, а рядом со зданием школы Баухаус в германском Дессау "отпустили погулять" верблюдов.

Кто и зачем

В экспозицию выставки "Предсказания и откровения" вошло больше 70 произведений AES+F из восьми проектов разных лет.

© Фото : предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»/ Егор Заика AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Евгений Святский, Владимир Фридкес) 1 из 2 AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Евгений Святский, Владимир Фридкес) © Фото : предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»/ Егор Заика © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге 2 из 2 Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург 1 из 2 AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Евгений Святский, Владимир Фридкес) © Фото : предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»/ Егор Заика 2 из 2 Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург

"AES+F — среди самых значимых на сегодняшний день российских художников с колоссальным списком международных музейных выставок и биеннале. "Предсказания и откровения" — ретроспектива их творчества за 20 лет, такого масштабного проекта в Санкт-Петербурге у них никогда не было. Это исчерпывающая выставка", — отмечает Емельян Захаров.

С ним согласен и директор "Манежа" Павел Пригара - он рассказал, что были выбраны работы, "наиболее важные с эстетической и художественной точки зрения". Иными словами, зрителей ждет "best of the best".

"Петербург часто воспринимается как город классической культуры и классического искусства. Здесь редко случаются проекты, посвященные современному искусству в таком масштабе. Тем более что значительная часть выставки отдана видео- и медиаискусству. Пять залов "Манежа" фактически превратятся в огромные кинозалы, в которых демонстрируются проекты AES+F", — пояснил он РИА Новости.

Что еще привезли

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» Работа AES+F "Allegoria Sacra. Jungle Elegy", 2012 1 из 5 Работа AES+F "Allegoria Sacra. Jungle Elegy", 2012 © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург Подготовка к выставке AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" 2 из 5 Подготовка к выставке AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» Проект AES+F "Турандот". "Медуза" 3 из 5 Проект AES+F "Турандот". "Медуза" © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" 4 из 5 Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» Работа AES+F "Allegoria Sacra. Snow Elegy", 2013 5 из 5 Работа AES+F "Allegoria Sacra. Snow Elegy", 2013 © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» 1 из 5 Работа AES+F "Allegoria Sacra. Jungle Elegy", 2012 © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» 2 из 5 Подготовка к выставке AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург 3 из 5 Проект AES+F "Турандот". "Медуза" © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» 4 из 5 Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" © Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург 5 из 5 Работа AES+F "Allegoria Sacra. Snow Elegy", 2013 © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»

Один из центральных экспонатов, которые впервые показывают в России, — цифровые декорации для радикальной интерпретации оперы "Турандот". Премьера состоялась в январе этого года в Палермо, в театре Массимо.

2070 год, Пекин, футуристичная метрополия. Китайскую империю возглавляет принцесса Турандот. "Она жесткой рукой сменяет общественный строй на радикальный техноматриархат. <…> В восприятии современного зрителя когда-то подобранные Пуччини и либреттистами музыка, слова и образы зачастую обретают новый, отличный от прежнего, смысл", — комментируют художники AES+F.

Представлена и трилогия "Последнее восстание" (2005-2007), "Пир Трималхиона" (2009-2010), "Allegoria Sacra" (2011). Основой последнего из проектов послужила картина Джованни Беллини "Священная аллегория" с персонажами из христианской и античной мифологии. Сюжет переосмыслили: международный аэропорт — чистилище, а пассажиры в нем — герои.

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» Работа AES+F "Последнее восстание", панорама #3-4 1 из 2 Работа AES+F "Последнее восстание", панорама #3-4 © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» Проект "Последнее восстание", композиция #2, "Девушка с битой" 2 из 2 Проект "Последнее восстание", композиция #2, "Девушка с битой" © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» 1 из 2 Работа AES+F "Последнее восстание", панорама #3-4 © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф» 2 из 2 Проект "Последнее восстание", композиция #2, "Девушка с битой" © Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»

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