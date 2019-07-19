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РИА Новости
Культура

Статуя Свободы в парандже, а подростки в золоте — выставка AES+F в Питере

Вчера, 08:00
1989
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" AES+F на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
AES+F на выставке Предсказания и откровения в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Выставка, пожалуй, самой известной в мире современной российской арт-группы AES+F открылась в санкт-петербургском "Манеже". Видеоинсталляции, скульптуры, цифровые коллажи созданы исследователями пороков и конфликтов мировой культуры. О том, кто предсказал миграционный кризис, каким будет Пекин в 2070 году и чем сейчас живут подростки, — в материале РИА Новости.

Современные Нострадамусы

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»

"Исламский проект", статуя Свободы в Нью-Йорке

Исламский проект. Галерея Триумф
1 из 5

"Исламский проект", статуя Свободы в Нью-Йорке

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»

"Исламский проект", Центр Помпиду в Париже

Исламский проект. Галерея Триумф
2 из 5

"Исламский проект", Центр Помпиду в Париже

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»

"Исламский проект", Рейхстаг в Берлине

Исламский проект. Галерея Триумф
3 из 5

"Исламский проект", Рейхстаг в Берлине

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»

"Исламский проект", Центральный парк в Нью-Йорке

Исламский проект. Галерея Триумф
4 из 5

"Исламский проект", Центральный парк в Нью-Йорке

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»

"Исламский проект", школа Баухаус в Дессау

Исламский проект. Галерея Триумф
5 из 5

"Исламский проект", школа Баухаус в Дессау

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
1 из 5

"Исламский проект", статуя Свободы в Нью-Йорке

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
2 из 5

"Исламский проект", Центр Помпиду в Париже

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
3 из 5

"Исламский проект", Рейхстаг в Берлине

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
4 из 5

"Исламский проект", Центральный парк в Нью-Йорке

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
5 из 5

"Исламский проект", школа Баухаус в Дессау

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
У критиков есть теория, что некоторые мировые события были предсказаны в творчестве арт-группы за несколько лет до того, как произошли.

Так, "Исламский проект" (начатый в 1996 году. — Прим. ред.) был создан, когда еще никто и не думал волнах беженцев в Европе, об исламских бунтах. В работе AES+F изображена эта ситуация", — рассказывает РИА Новости Емельян Захаров, основатель галереи "Триумф", организатор выставки.

"Исламский проект" - о противопоставлении западной и восточной цивилизаций. Художники AES+F показали, как, по их мнению, выглядели бы города Европы и Америки, если бы их завоевал ислам. Статую Свободы "одели" в паранджу, на фотографиях Нью-Йорка, Парижа поместили изображения навьюченных ослов, а рядом со зданием школы Баухаус в германском Дессау "отпустили погулять" верблюдов.

Кто и зачем

В экспозицию выставки "Предсказания и откровения" вошло больше 70 произведений AES+F из восьми проектов разных лет.
© Фото : предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»/ Егор Заика

AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Евгений Святский, Владимир Фридкес)

AES+F (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес)
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AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Евгений Святский, Владимир Фридкес)

© Фото : предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»/ Егор Заика
© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург

Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

Выставка в ЦВЗ Манеж
2 из 2

Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
1 из 2

AES+F (Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Евгений Святский, Владимир Фридкес)

© Фото : предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»/ Егор Заика
2 из 2

Выставка в AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург

"AES+F — среди самых значимых на сегодняшний день российских художников с колоссальным списком международных музейных выставок и биеннале. "Предсказания и откровения" — ретроспектива их творчества за 20 лет, такого масштабного проекта в Санкт-Петербурге у них никогда не было. Это исчерпывающая выставка", — отмечает Емельян Захаров.

С ним согласен и директор "Манежа" Павел Пригара - он рассказал, что были выбраны работы, "наиболее важные с эстетической и художественной точки зрения". Иными словами, зрителей ждет "best of the best".
"Петербург часто воспринимается как город классической культуры и классического искусства. Здесь редко случаются проекты, посвященные современному искусству в таком масштабе. Тем более что значительная часть выставки отдана видео- и медиаискусству. Пять залов "Манежа" фактически превратятся в огромные кинозалы, в которых демонстрируются проекты AES+F", — пояснил он РИА Новости.

Что еще привезли

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»

Работа AES+F "Allegoria Sacra. Jungle Elegy", 2012

Allegoria Sacra. Jungle Elegy 2012 Триптих, цифровой коллаж, печать LightJet, Диасек
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Работа AES+F "Allegoria Sacra. Jungle Elegy", 2012

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург

Подготовка к выставке AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"

Выставка в ЦВЗ Манеж
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Подготовка к выставке AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»

Проект AES+F "Турандот". "Медуза"

Турандот. Медуза 2019 1-канальный стоп-кадр
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Проект AES+F "Турандот". "Медуза"

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург

Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"

Выставка в ЦВЗ Манеж
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Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»

Работа AES+F "Allegoria Sacra. Snow Elegy", 2013

Allegoria Sacra. Snow Elegy 2013 Триптих, цифровой коллаж, печать LightJet, Диасек
5 из 5

Работа AES+F "Allegoria Sacra. Snow Elegy", 2013

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
1 из 5

Работа AES+F "Allegoria Sacra. Jungle Elegy", 2012

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
2 из 5

Подготовка к выставке AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
3 из 5

Проект AES+F "Турандот". "Медуза"

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
4 из 5

Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
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Работа AES+F "Allegoria Sacra. Snow Elegy", 2013

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
Один из центральных экспонатов, которые впервые показывают в России, — цифровые декорации для радикальной интерпретации оперы "Турандот". Премьера состоялась в январе этого года в Палермо, в театре Массимо.
2070 год, Пекин, футуристичная метрополия. Китайскую империю возглавляет принцесса Турандот. "Она жесткой рукой сменяет общественный строй на радикальный техноматриархат. <…> В восприятии современного зрителя когда-то подобранные Пуччини и либреттистами музыка, слова и образы зачастую обретают новый, отличный от прежнего, смысл", — комментируют художники AES+F.
Представлена и трилогия "Последнее восстание" (2005-2007), "Пир Трималхиона" (2009-2010), "Allegoria Sacra" (2011). Основой последнего из проектов послужила картина Джованни Беллини "Священная аллегория" с персонажами из христианской и античной мифологии. Сюжет переосмыслили: международный аэропорт — чистилище, а пассажиры в нем — герои.
© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»

Работа AES+F "Последнее восстание", панорама #3-4

Последнее восстание. Панорама #3-4 2006
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Работа AES+F "Последнее восстание", панорама #3-4

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»

Проект "Последнее восстание", композиция #2, "Девушка с битой"

Последнее восстание. Композиция #2 2007 Литье, алюминий, эмаль Девушка с битой. 175 x 90 x 60 см Остров с пагодой. 80 x 100 x 90 см
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Проект "Последнее восстание", композиция #2, "Девушка с битой"

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
1 из 2

Работа AES+F "Последнее восстание", панорама #3-4

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
2 из 2

Проект "Последнее восстание", композиция #2, "Девушка с битой"

© Предоставлено пресс-службой галереи «Триумф»
Серия скульптур "Action Half-Life" посвящена поискам "генома героизма" в сегодняшнем быстро меняющемся мире. Авторы предполагают, что война и подвиги — часть виртуального тотального шоу. Герои проекта — подростки, погруженные в воображаемый игровой мир. Они — победители и в то же время заложники новой реальности.
© Михаил Вильчук

Одна из скульптур серии "Action Half-Life" в ЦВЗ "Манеж"

Одна из скульптур серии Action Half-Life в ЦВЗ Манеж.
1 из 4

Одна из скульптур серии "Action Half-Life" в ЦВЗ "Манеж"

© Михаил Вильчук
© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург

Монтаж скульптур серии "Action Half-Life" в ЦВЗ "Манеж"

Выставка в ЦВЗ Манеж
2 из 4

Монтаж скульптур серии "Action Half-Life" в ЦВЗ "Манеж"

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург

Монтаж серии "Ангелы-Демоны" в ЦВЗ "Манеж"

Выставка в ЦВЗ Манеж
3 из 4

Монтаж серии "Ангелы-Демоны" в ЦВЗ "Манеж"

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
© Михаил Вильчук

Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"

Монтаж выставки AES+F Предсказания и откровения в ЦВЗ Манеж.
4 из 4

Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"

© Михаил Вильчук
1 из 4

Одна из скульптур серии "Action Half-Life" в ЦВЗ "Манеж"

© Михаил Вильчук
2 из 4

Монтаж скульптур серии "Action Half-Life" в ЦВЗ "Манеж"

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
3 из 4

Монтаж серии "Ангелы-Демоны" в ЦВЗ "Манеж"

© Фото : Михаил Вильчук, пресс-служба ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
4 из 4

Монтаж выставки AES+F "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж"

© Михаил Вильчук
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