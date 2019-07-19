Статуя Свободы в парандже, а подростки в золоте — выставка AES+F в Питере

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Выставка, пожалуй, самой известной в мире современной российской арт-группы AES+F открылась в санкт-петербургском "Манеже". Видеоинсталляции, скульптуры, цифровые коллажи созданы исследователями пороков и конфликтов мировой культуры. О том, кто предсказал миграционный кризис, каким будет Пекин в 2070 году и чем сейчас живут подростки, — в материале РИА Новости.
У критиков есть теория, что некоторые мировые события были предсказаны в творчестве арт-группы за несколько лет до того, как произошли.
Так, "Исламский проект" (начатый в 1996 году. — Прим. ред.) был создан, когда еще никто и не думал волнах беженцев в Европе, об исламских бунтах. В работе AES+F изображена эта ситуация", — рассказывает РИА Новости Емельян Захаров, основатель галереи "Триумф", организатор выставки.
"Исламский проект" - о противопоставлении западной и восточной цивилизаций. Художники AES+F показали, как, по их мнению, выглядели бы города Европы и Америки, если бы их завоевал ислам. Статую Свободы "одели" в паранджу, на фотографиях Нью-Йорка, Парижа поместили изображения навьюченных ослов, а рядом со зданием школы Баухаус в германском Дессау "отпустили погулять" верблюдов.
Кто и зачем
В экспозицию выставки "Предсказания и откровения" вошло больше 70 произведений AES+F из восьми проектов разных лет.
"AES+F — среди самых значимых на сегодняшний день российских художников с колоссальным списком международных музейных выставок и биеннале. "Предсказания и откровения" — ретроспектива их творчества за 20 лет, такого масштабного проекта в Санкт-Петербурге у них никогда не было. Это исчерпывающая выставка", — отмечает Емельян Захаров.
С ним согласен и директор "Манежа" Павел Пригара - он рассказал, что были выбраны работы, "наиболее важные с эстетической и художественной точки зрения". Иными словами, зрителей ждет "best of the best".
"Петербург часто воспринимается как город классической культуры и классического искусства. Здесь редко случаются проекты, посвященные современному искусству в таком масштабе. Тем более что значительная часть выставки отдана видео- и медиаискусству. Пять залов "Манежа" фактически превратятся в огромные кинозалы, в которых демонстрируются проекты AES+F", — пояснил он РИА Новости.
Один из центральных экспонатов, которые впервые показывают в России, — цифровые декорации для радикальной интерпретации оперы "Турандот". Премьера состоялась в январе этого года в Палермо, в театре Массимо.
2070 год, Пекин, футуристичная метрополия. Китайскую империю возглавляет принцесса Турандот. "Она жесткой рукой сменяет общественный строй на радикальный техноматриархат. <…> В восприятии современного зрителя когда-то подобранные Пуччини и либреттистами музыка, слова и образы зачастую обретают новый, отличный от прежнего, смысл", — комментируют художники AES+F.
Представлена и трилогия "Последнее восстание" (2005-2007), "Пир Трималхиона" (2009-2010), "Allegoria Sacra" (2011). Основой последнего из проектов послужила картина Джованни Беллини "Священная аллегория" с персонажами из христианской и античной мифологии. Сюжет переосмыслили: международный аэропорт — чистилище, а пассажиры в нем — герои.
Серия скульптур "Action Half-Life" посвящена поискам "генома героизма" в сегодняшнем быстро меняющемся мире. Авторы предполагают, что война и подвиги — часть виртуального тотального шоу. Герои проекта — подростки, погруженные в воображаемый игровой мир. Они — победители и в то же время заложники новой реальности.
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