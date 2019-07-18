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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В Совфеде прокомметировали предложение об освобождении Вышинского и Сенцова

Вчера, 23:27
2034
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Одновременное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и украинца Олега Сенцова по предложению Киева ситуацию только осложнит, надо обсуждать проблему в комплексе, а не обменивать конкретных людей, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Офис президента Украины Владимира Зеленского предлагает провести одновременное освобождение осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, сообщила ранее в четверг пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.
"Можно, конечно, обменять конкретных лиц. Но нет ответа, что делать дальше. А значит, проблема в целом не только не решается, а усложняется. Поскольку так до конца не обговариваются общие принципы обмена всех на всех", - заявил Морозов. По его словам, судьба двух людей очень важна, но речь идёт о "судьбе десятков и сотен".
"Надо обсуждать проблему в комплексе и искать общее решение", - убеждён сенатор.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.
* Запрещенная в России экстремистская организация
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийСМИтают инакомыслие
СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийСовет Федерации РФРоссияУкраина
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