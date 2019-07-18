Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России

РИМ, 18 июл – РИА Новости. Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
"Уже давно мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России, которое простирается от ущемления международного права, такого как аннексия Крыма, до попытки как можно сильнее разделить Европу. Кремль не прощает никакой слабости. Исходя из нашей позиции силы мы должны сохранять санкции и в то же время предлагать диалог", - заявила она в интервью итальянской газете La Repubblica.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
По словам фон дер Ляйен, европейские страны также улучшают механизмы развенчивания "клеветнических кампаний и кампаний в социальных сетях, подпитываемых фейк-ньюз".
"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - заявила новый председатель ЕК.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что "хотела бы, чтобы ЕС и США объединили усилия, чтобы вместе противостоять общим соперникам вместо того, чтобы бороться с ними отдельно друг от друга".