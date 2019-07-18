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РИА Новости

Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России

Вчера, 20:33
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РИМ, 18 июл – РИА Новости. Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
"Уже давно мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России, которое простирается от ущемления международного права, такого как аннексия Крыма, до попытки как можно сильнее разделить Европу. Кремль не прощает никакой слабости. Исходя из нашей позиции силы мы должны сохранять санкции и в то же время предлагать диалог", - заявила она в интервью итальянской газете La Repubblica.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
По словам фон дер Ляйен, европейские страны также улучшают механизмы развенчивания "клеветнических кампаний и кампаний в социальных сетях, подпитываемых фейк-ньюз".
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе. 20 октября 2017
Вчера, 17:34
Премьер Нидерландов призвал США и Европу согласовать санкции против России
"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - заявила новый председатель ЕК.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что "хотела бы, чтобы ЕС и США объединили усилия, чтобы вместе противостоять общим соперникам вместо того, чтобы бороться с ними отдельно друг от друга".
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Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзРоссияВ мире
Популярные комментарии
Да со времен Александра Невского не прекращаются их санкции против "враждебной" России. От Руси,СССР, до России. Только инициатором вражды, всегда были ОНИ. Но санкции всегда кончались. Одни кончились на Чудском озере. Другие в Берлине. Кончатся и эти. Не забывают "светочи добра"старую истину: "Что русскому хорошо, то немцу ..."
18 июля, 20:55
Кузьма Кузьмич
12630004
Думаю, что она забыла итоги 2 мировой войны...
18 июля, 20:44
Alex Grosh
9510008
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