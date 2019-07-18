В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.

"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Бойкова, подозреваемого в совершении преступления по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.