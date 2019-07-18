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РИА Новости

В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

Вчера, 20:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Бойкова, подозреваемого в совершении преступления по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.
Ранее молодой человек заявил в полицию, что ему подбросили наркотики двое сотрудников Росгвардии, которые потребовали за избавление от уголовной ответственности 300 тысяч рублей. Подозреваемых в вымогательстве, Александра Бойкова и Никиту Лаврентьева, задержали в момент передачи части требуемой суммы.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
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