Пенс обрушился с критикой на Эр-Рияд из-за притеснения религиозных свобод

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс раскритиковал за притеснение религиозных свобод ряд стран, в том числе и американского союзника - Саудовскую Аравию.

Пенс напомнил, что в Саудовской Аравии содержится в заключении блогер Раиф Бадави, который, по заявлению обвинения, хулил ислам в интернете. По словам Пенса, Бадави и другие задержанные в ряде странах "выступали в защиту религиозной свободы, несмотря на невероятное давление". "Американский народ их поддерживает", - подчеркнул вице-президент.

Пенс призвал к освобождению заключенных в Эритрее, Мавритании, Пакистане и Саудовской Аравии, призвав эти страны "уважать свободу совести".

Он обвинил президента Никарагуа Даниэля Ортегу в насильственном подавлении недовольных, назвал "диктатором" президента Венесуэлы Николаса Мадуро и обвинил власти этой страны в "антисемитизме".

Пенс также обвинил власти Ирана в притеснении религиозных меньшинств. Власти Мьянмы Пенс считает виновными в "кампании этнических чисток" против народности рохинджа. Он напомнил, что США ввели санкции против военных из этой азиатской страны, которых считают ответственными за это. Другим объектом критики Пенса стал Китай. Пенс обвинил китайские власти в преследовании буддистов и христиан, а также в том, что они подвергли заключению более одного миллиона мусульман. Еще хуже, по словам вице-президента США, обстоят дела в КНДР.

При этом Пенс дал понять, что США также не свободны от проявлений ненависти по религиозно-этническому признаку. "Вызывает сожаление, что антисемитизм, древнейшая форма ненависти, даже нашел отклик в залах конгресса США", - отметил Пенс.