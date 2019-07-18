В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Беглов ранее обратился к Путину с просьбой с 1 октября ввести режим электронной визы в городе. По его словам, это способствовало бы развитию туризма в регионе.

"Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ... Мы распространим этот режим и на Петербург, и на Ленинградскую область", - сказал Путин.

Президент отметил, что с этой просьбой Беглов обращался пару месяцев назад, и он со своей стороны давал поручение проработать этот вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для горожан.

В марте 2017 года Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа прошлого года.

Беглов также рассказал президенту РФ о новых мерах социальной поддержки для горожан, которые действуют в городе. В частности, был введён круглогодичный бесплатный проезд в электричках для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, запущена служба "социальных участковых", которая координирует соцслужбы и социальных работников. С мая внедрена "карта петербуржца", которую получили уже 45 тысяч горожан.

Кроме этого, с 1 января 2020 года будет расширена категория граждан, попадающих под определение "блокадник", что даст право на социальную поддержку из бюджета города тем, кто родился или хотя бы один день прожил в осажденном Ленинграде.

Кроме этого, по словам Беглова, 75 детских и 35 взрослых поликлиник Санкт-Петербурга с опережением сроков, к концу этого года, должны быть полностью переведены на систему "бережливая поликлиника".

"Это очень хорошо", - отметил Путин, добавив, что систему "бережливых поликлиник" надо продвигать по всей стране. Он также сообщил, что планирует обсудить с правительством вопросы первичного звена здравоохранения.

"То, что вы это запланировали в городе сделать, это хорошо. Но нужно, конечно, расширять количество "бережливых поликлиник"... нужно стремиться к тому, чтобы все поликлиники работали по этой схеме", - обратился к Беглову президент.

Губернатор в ответ на это пообещал, что все взрослые поликлиники города будут переведены на эту систему к 2021 году.

Кроме этого, Беглов рассказал президенту об оптимизации тарифов на отопление и горячую воду, отметив, что благодаря мерам городских властей за полгода удалось сэкономить 1,5 миллиарда рублей, а с 1 июля 2019 по 1 июля 2020 года планируется сэкономить 3 млрд рублей. "На сегодняшний день получилось так, что с 1 июля у нас практически нет повышения цен на услуги ЖКХ", - отметил Беглов.

"Это очень хорошая практика, в этом смысле Петербург даже выгодно отличается от многих других субъектов РФ, поэтому я хочу пожелать вам успехов на этом направлении", - заметил Путин.

По словам Беглова, власти Санкт-Петербурга также работают над снижением тарифов по газу.

Губернатор поблагодарил президента за средства из резервного фонда на реконструкцию стендов музея обороны и блокады Ленинграда и сообщил, что уже 7 сентября он будет запущен уже с обновлёнными экспозициями.

Он также рассказал, что по случаю приближающегося 75-летия победы в Великой Отечественной войне во всех школах Санкт-Петербурга будут проводиться тематические мероприятия. Он обратился к президенту с просьбой поддержать инициативу по проведению урока блокады в школах Санкт-Петербурга.