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РИА Новости

Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России

Вчера, 19:08
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© РИА Новости / Максим Туманов / Перейти в фотобанкПрезидент компании ПАО Ростелеком Михаил Осеевский на открытии опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
Президент компании ПАО Ростелеком Михаил Осеевский на открытии опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
© РИА Новости / Максим Туманов
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СКОЛКОВО (Московская область), 18 июл - РИА Новости. Пилотными зонами 5G станут российские города-миллионники, над ними будут совместно работать ведомства и спецслужбы, возможно привлечение к работе и операторов связи, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.
"Договорились, что будет создана рабочая группа из сотрудников ведомств: Минобороны, ФСО, ФСБ, "Роскосмоса" и Минкомсвязи, возможно с привлечением операторов - для работы по пилотным зонам, чтобы посмотреть, где в сегменте 3,4-3,8 ГГц возможно поработать", - рассказал Акимов об итогах совещания по развитию сетей 5G.
Он уточнил, что рабочая группа может начать работу в течение двух-трех недель. "Ясно, что это миллионники. И зоны эти целесообразно тестировать уже в широком масштабе, не пилотные зоны в рамках одного квартала, а в широком - это миллионники", - отметил вице-премьер.
Он добавил, что на совещании затрагивался вопрос отечественного оборудования. "Самое главное, мы поставили задачу Минпромторгу оценить возможности российской промышленности и с точки зрения пользовательских устройств, и с точки зрения ядер сети, коммуникаторного оборудования, оборудования в сегменте b2b, для построения сетей связи", - рассказал Акимов.
Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах России с населением от 1 миллиона человек. В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями, в основном военными и спецслужбами, и требует работы по высвобождению.
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
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К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов. Борисов считает одним из основных требований "расчистки" диапазона частот, используемых силовыми ведомствами, для сетей связи 5G использование отечественными сотовыми операторами телекоммуникационного оборудования российской разработки и производства.
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5GМинкомсвязьМаксим АкимовРоскосмосФСБ РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссияТехнологии
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