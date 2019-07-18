Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России

СКОЛКОВО (Московская область), 18 июл - РИА Новости. Пилотными зонами 5G станут российские города-миллионники, над ними будут совместно работать ведомства и спецслужбы, возможно привлечение к работе и операторов связи, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

"Договорились, что будет создана рабочая группа из сотрудников ведомств: Минобороны, ФСО, ФСБ, "Роскосмоса" и Минкомсвязи, возможно с привлечением операторов - для работы по пилотным зонам, чтобы посмотреть, где в сегменте 3,4-3,8 ГГц возможно поработать", - рассказал Акимов об итогах совещания по развитию сетей 5G.

Он уточнил, что рабочая группа может начать работу в течение двух-трех недель. "Ясно, что это миллионники. И зоны эти целесообразно тестировать уже в широком масштабе, не пилотные зоны в рамках одного квартала, а в широком - это миллионники", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что на совещании затрагивался вопрос отечественного оборудования. "Самое главное, мы поставили задачу Минпромторгу оценить возможности российской промышленности и с точки зрения пользовательских устройств, и с точки зрения ядер сети, коммуникаторного оборудования, оборудования в сегменте b2b, для построения сетей связи", - рассказал Акимов.

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах России с населением от 1 миллиона человек. В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями, в основном военными и спецслужбами, и требует работы по высвобождению.