Лавров прокомментировал назначении Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии

БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Россия будет ориентироваться в работе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен не на заявления, а на конкретные дела, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Европарламент после периода непростого обсуждения кандидатуры согласился с назначением фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования. Для ее утверждения требовалось 374 голоса, ее поддержали 383 депутата.
"Мы прагматики: мы хотим ориентироваться не на какие-то заявления публичные, а на практические дела", - сказал Лавров на пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом, отвечая на вопрос о том, не боится ли он ухудшения отношений с Брюсселем после назначения фон дер Ляйен, которая "известна своей жесткой позицией по отношению к РФ".
"Я надеюсь, что новый состав Еврокомиссии проведет инвентаризацию отношений с Российской Федерацией, и когда они свою позицию по дальнейшему развитию связей с нами выскажут, мы будем, конечно же, реагировать... Будем готовы продвигаться так далеко, как к этому готовы наши партнеры", - добавил глава МИД РФ.