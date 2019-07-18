Лавров прокомментировал назначении Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии

БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Россия будет ориентироваться в работе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен не на заявления, а на конкретные дела, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Европарламент после периода непростого обсуждения кандидатуры согласился с назначением фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования. Для ее утверждения требовалось 374 голоса, ее поддержали 383 депутата.

"Мы прагматики: мы хотим ориентироваться не на какие-то заявления публичные, а на практические дела", - сказал Лавров на пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом, отвечая на вопрос о том, не боится ли он ухудшения отношений с Брюсселем после назначения фон дер Ляйен, которая "известна своей жесткой позицией по отношению к РФ".