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РИА Новости

Лавров прокомментировал назначении Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии

Вчера, 18:26
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© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Markus Schreiber
БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Россия будет ориентироваться в работе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен не на заявления, а на конкретные дела, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Европарламент после периода непростого обсуждения кандидатуры согласился с назначением фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования. Для ее утверждения требовалось 374 голоса, ее поддержали 383 депутата.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
17 июля, 18:37
"Замуж" за ЕС. Главой Еврокомиссии впервые стала женщина "Лихая Урсула", как иногда называют ее в Германии, ‒ врач-гинеколог, глава бундесвера и лучшая подруга Ангелы Меркель. Какая из этих ипостасей оказалась определяющей ‒ неизвестно, но в ее новой должности пригодятся все.
"Мы прагматики: мы хотим ориентироваться не на какие-то заявления публичные, а на практические дела", - сказал Лавров на пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом, отвечая на вопрос о том, не боится ли он ухудшения отношений с Брюсселем после назначения фон дер Ляйен, которая "известна своей жесткой позицией по отношению к РФ".
"Я надеюсь, что новый состав Еврокомиссии проведет инвентаризацию отношений с Российской Федерацией, и когда они свою позицию по дальнейшему развитию связей с нами выскажут, мы будем, конечно же, реагировать... Будем готовы продвигаться так далеко, как к этому готовы наши партнеры", - добавил глава МИД РФ.
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Урсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровМИД РФЕврокомиссияРоссияВ мире
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