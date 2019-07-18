Гудков подал жалобу из-за отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дмитрий Гудков подал жалобу в Московскую избирательную комиссию на решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации его кандидатуры на выборах в Мосгордуму.

Во вторник пресс-секретарь кандидата Алексей Обухов сообщил, что Гудкову отказали в регистрации на выборы.

"Подал жалобу в Мосгоризбирком на нерегистрацию кандидатом в депутаты. 20 страниц перечисления ошибок и подлогов", - написал Гудков в своем Телеграм-канале.

По его словам, тем не менее, у его команды еще остается много работы, хочется найти всех людей, которых избирком назвал несуществующими.

"И наконец: заседание МГИКа по моей жалобе пройдет в ближайшие дни. Не получится здесь – пойдем в ЦИК, а дальше в суд", - добавил он.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

Почти 10 тысяч "призраков", несуществующих избирателей, нашли в подписях 13 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщил тогда Горбунов. У 12 кандидатов было выявлено 344 подписи умерших людей, добавил он.