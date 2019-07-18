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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Гудков подал жалобу из-за отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму

Вчера, 18:25
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПолитик Дмитрий Гудков избран председателем "Партии перемен" в Москве
Политик Дмитрий Гудков избран председателем Партии перемен в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дмитрий Гудков подал жалобу в Московскую избирательную комиссию на решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации его кандидатуры на выборах в Мосгордуму.
Во вторник пресс-секретарь кандидата Алексей Обухов сообщил, что Гудкову отказали в регистрации на выборы.
"Подал жалобу в Мосгоризбирком на нерегистрацию кандидатом в депутаты. 20 страниц перечисления ошибок и подлогов", - написал Гудков в своем Телеграм-канале.
По его словам, тем не менее, у его команды еще остается много работы, хочется найти всех людей, которых избирком назвал несуществующими.
"И наконец: заседание МГИКа по моей жалобе пройдет в ближайшие дни. Не получится здесь – пойдем в ЦИК, а дальше в суд", - добавил он.
Табличка на здании Московской городской думы
Вчера, 16:53
Решение об отказе в регистрации Собяниной кандидатом в МГД оставили в силе
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Почти 10 тысяч "призраков", несуществующих избирателей, нашли в подписях 13 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщил тогда Горбунов. У 12 кандидатов было выявлено 344 подписи умерших людей, добавил он.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомДмитрий ГудковМосковская городская думаМоскваПолитика
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