Путин поручил создать систему контроля междугородних автобусных перевозок

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить до 1 декабря 2020 года создание единой федеральной системы контроля междугородних автобусных пассажирских перевозок, чтобы снизить долю нелегальных перевозчиков на рынке.

Перечень поручений главы государства, данных по итогам заседания Государственного совета, которое состоялось 26 июня, опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации... обеспечить создание единой федеральной системы мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами в междугородном сообщении в целях снижения доли нелегальных перевозчиков на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом", - говорится в документе.

Срок реализации этого поручения - 1 декабря 2020 года.

Минтранс РФ до 15 октября планирует провести эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы, обеспечивающей учет и контроль пассажиров, транспортных средств перевозчиков, бронируемых и продаваемых билетов на регулярных и заказных межрегиональных перевозках автомобильным транспортом.

Организацию эксперимента и контроль за его проведением обеспечивает Минтранс, перевозчики участвуют в нем добровольно и бесплатно. Оценка результатов эксперимента должна быть проведена до 31 октября, а доклад - направлен в правительство, следует из документа. Оператором проекта предлагается назначить ООО "Современные технологии пассажирского транспорта" (ООО "Технопасс"), в котором 40% принадлежит оператору "Платона" РТИТС и 60% - ООО "Онэлия".