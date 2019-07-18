Пожар в студии аниме стал одним из самых трагических в Японии в XXI веке

ТОКИО, 18 июл – РИА Новости. Поджог студии аниме в Киото, в результате которого погибли 33 человека и пострадали еще 36, привел к одному из самых трагических пожаров в современной истории Японии.

Как пишет агентство Киодо , по числу жертв его "превзошел" лишь пожар в 2001 году в токийском районе Синдзюку - 44 погибших. В 2008 году в горящем кинотеатре Осаки умерли 16 человек.

Самым трагическим в послевоенной японской истории стал пожар в торговом центре Сеннинти в Осаке в 1972 году, когда пламя унесло жизни 118 человек.

Возгорание в студии аниме в Киото, по предварительным данным, началось в 10.35 по местному времени (04.35 мск) на первом этаже трехэтажного здания, в котором базируется одна из студий компании Kyoto Animation, известной также под сокращенным названием KyoAni. Согласно различной информации, в студии в момент пожара работали 73 человека.

Как сообщили представители местной полиции, в совершении поджога уже сознался 41-летний мужчина. Мотив или имя злоумышленника пока не называются. В то же время, пользователи одного из наиболее популярных среди фанатов японской анимации и комиксов форумов обсуждают сообщение одного из членов, который за несколько часов до возгорания спросил мнения остальных о том, возможно ли попасть в новости. Фанаты пытаются установить, мог ли это быть один и тот же человек.

По словам очевидцев, они слышали выкрик "Умри!" в тот момент, как мужчина разлил какую-то жидкость, похожую на бензин, а затем несколько хлопков, похожих на взрывы. После этого из здания повалил черный дым.