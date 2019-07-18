В Риге русские детсады не будут переводить на латышский язык в 2020 году

РИГА, 18 июл – РИА Новости. Русскоязычные муниципальные детские сады в Риге не будут переведены на латышский язык со следующего года, как предлагали ранее, заявил журналистам в четверг и.о. мэра города Олег Буров.

Ранее входящее в правительство Латвии Национальное объединение "Все - Латвии" выступило с заявлением о необходимости перевода всех русских детсадов Риги на латышский язык обучения.

"Это политическая риторика, это просто разговоры. Русские сады не будут переведены на латышский со следующего года. У нас на сегодняшний момент нет работников, поэтому весь вопрос в персонале. То есть это процесс, который нужно раздвинуть на многие-многие годы", — сказал Буров.