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РИА Новости

В Риге русские детсады не будут переводить на латышский язык в 2020 году

Вчера, 16:58
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРига в Латвии
Рига в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Рига в Латвии. Архивное фото
РИГА, 18 июл – РИА Новости. Русскоязычные муниципальные детские сады в Риге не будут переведены на латышский язык со следующего года, как предлагали ранее, заявил журналистам в четверг и.о. мэра города Олег Буров.
Ранее входящее в правительство Латвии Национальное объединение "Все - Латвии" выступило с заявлением о необходимости перевода всех русских детсадов Риги на латышский язык обучения.
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"Это политическая риторика, это просто разговоры. Русские сады не будут переведены на латышский со следующего года. У нас на сегодняшний момент нет работников, поэтому весь вопрос в персонале. То есть это процесс, который нужно раздвинуть на многие-многие годы", — сказал Буров.
В Латвии проживает 2 миллиона человек. Из них около 40% являются русскоязычными. В республике один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного.
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