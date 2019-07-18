В Совфеде прокомментировали критику приложения FaceApp в США

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Совете Федерации внимательно следят за ситуацией, сложившейся в связи с критикой в США приложения FaceApp, разработчиком которого является российская компания, если эта критика продолжится на более высоком уровне, вопрос обсудят в Совфеде, заявила РИА Новости председатель комиссии палаты по развитию информационного общества Людмила Бокова.

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в четверг в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.

"Пока что мы слышим лишь позицию отдельного сенатора, и не понятно, поддерживают ли его остальные американские парламентарии. Мы внимательно следим за ситуацией, если эта надуманная позиция будет выражаться другими западными политиками более высокого уровня, то, несомненно, этот вопрос будет более серьезно обсуждаться в Совете Федерации", - заявила Бокова.

Она отметила также, что перед появлением в магазинах приложений все программы проходят проверку на наличие вредоносных элементов. "Поэтому сам факт официальной доступности этого приложения говорит о том, что создатели мобильных ОС, которые в основном находятся в американской юрисдикции, подтверждают его безопасность для пользователей", - добавила сенатор.

Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать, как утверждается, свою внешность в старости. Среди таких людей немало знаменитостей, а некоторые футбольные клубы в период трансферного окна предлагают подписчикам узнать по обработанной фотографии новичка команды.