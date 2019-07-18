Москву, Петербург и Минск могут связать скоростной железной дорогой

Электричка прибывает на Белорусский вокзал в Москве. Архивное фото

Электричка прибывает на Белорусский вокзал в Москве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Участники Шестого форума регионов России и Белоруссии предлагают правительствам двух стран проработать вопрос по реализации проекта по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей, связывающих Минск с Москвой и Санкт-Петербургом.

Соответствующее предложение содержится в проекте рекомендаций, подготовленном участниками форума. По мнению парламентариев и представителей регионов двух стран, подобные магистрали могли бы связать экономические и культурные центры России и Белоруссии.