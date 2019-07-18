Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T16:33Z
https://ria.ru/20190718/1556660626.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155494/80/1554948080_0:262:3160:2040_1036x0_80_0_0_b5ed774f0ac6f035a77f1ea4f12c7ed9.jpg
РИА Новости

Москву, Петербург и Минск могут связать скоростной железной дорогой

Вчера, 16:33
991
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектричка прибывает на Белорусский вокзал в Москве
Электричка прибывает на Белорусский вокзал в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Электричка прибывает на Белорусский вокзал в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Участники Шестого форума регионов России и Белоруссии предлагают правительствам двух стран проработать вопрос по реализации проекта по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей, связывающих Минск с Москвой и Санкт-Петербургом.
Соответствующее предложение содержится в проекте рекомендаций, подготовленном участниками форума. По мнению парламентариев и представителей регионов двух стран, подобные магистрали могли бы связать экономические и культурные центры России и Белоруссии.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем выступлении на пленарном заседании форума отметила, что специалистами ведется проработка глобального мегапроекта по созданию транспортных коридоров, "в том числе высокоскоростного железнодорожного транспортного пути".
Антон Силуанов на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
7 июня, 11:07
ВСМ Москва-Петербург может позже дойти до Казани, Ростова и Краснодара
3200012
Обсудить 0
МоскваМинскБелоруссияРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Лукашенко обратился к Путину с предложением по интеграции
РИА
Новости
Украина пересмотрит меры по импорту товаров из Китая, Белоруссии и России
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Россия надеется осенью согласовать с Данией маршрут "Северного потока — 2"
Цистерны в нефтеналивном порту
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Лента
новостей
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Матвиенко назвала возможные сроки заключения с Минском договора о визах
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, с какими политическими силами на Украине готов работать
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Путин подписал закон об уведомлении об отказе от иностранного гражданства
Табличка на здании Московской городской думы
Решение об отказе в регистрации Собяниной кандидатом в МГД оставили в силе
Мэр Киева Виталий Кличко
Украинские СМИ раскрыли подробности конфликта Зеленского и Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предоставил гражданство девяти иностранцам, "защищавшим Украину"
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии
Россия и Белоруссия обсудили создание особых экономических зон на границе
Демонстратор авиадвигателя "Кортежа" испытают в этом году
Паспорта граждан ДНР и РФ
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе. 20 октября 2017
Премьер Нидерландов призвал США и Европу согласовать санкции против России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
10:10Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы
10:10Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
10:08Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара
Лента новостейМолния