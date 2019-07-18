В Москве число отравившихся едой из автоматов возросло до 65 человек

Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Число отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве увеличилось до 65, рассказала РИА Новости начальник отдела эпидемиологического надзора столичного управления Роспотребнадзора Нонна Фомкина.

"Из них у 36 человек установлен сальмонеллез, это уже лабораторно подтвержденный диагноз. Всего было госпитализировано 26 человек, в настоящее время остаются в больницах 18 человек, состояние их всех — средней тяжести", — сказала она.

Эксперт отметила, что рост числа отравившихся связан с активным их выявлением.

"Еще это позднее обращение — то есть люди заболели, дома сами лечились, но состояние их не улучшалось. И они уже начали обращаться к врачам", — добавила Фомкина.

По ее словам, Роспотребнадзор принял все необходимые меры для предотвращения возникновения новых случаев заболеваний.

"Было закрыто, опечатано 48 автоматов по продаже продукции этого бренда, два кафе было закрыто и цех по производству продукции для этих автоматов. Кроме этого, было снято с реализации более трех тонн обезличенной продукции, то есть без документов, без маркировки", — пояснила Фомкина.

Она добавила, что сведения о выявленных нарушениях направили правоохранителям.