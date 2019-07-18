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РИА Новости

В Москве число отравившихся едой из автоматов возросло до 65 человек

Вчера, 16:06
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерВендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ Сколково
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Число отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве увеличилось до 65, рассказала РИА Новости начальник отдела эпидемиологического надзора столичного управления Роспотребнадзора Нонна Фомкина.

"Из них у 36 человек установлен сальмонеллез, это уже лабораторно подтвержденный диагноз. Всего было госпитализировано 26 человек, в настоящее время остаются в больницах 18 человек, состояние их всех — средней тяжести", — сказала она.

Эксперт отметила, что рост числа отравившихся связан с активным их выявлением.
"Еще это позднее обращение — то есть люди заболели, дома сами лечились, но состояние их не улучшалось. И они уже начали обращаться к врачам", — добавила Фомкина.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
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Онищенко назвал отравление едой из автоматов в Москве "горьким опытом"
По ее словам, Роспотребнадзор принял все необходимые меры для предотвращения возникновения новых случаев заболеваний.
"Было закрыто, опечатано 48 автоматов по продаже продукции этого бренда, два кафе было закрыто и цех по производству продукции для этих автоматов. Кроме этого, было снято с реализации более трех тонн обезличенной продукции, то есть без документов, без маркировки", — пояснила Фомкина.
Она добавила, что сведения о выявленных нарушениях направили правоохранителям.
Ранее представитель Healthy food Валентина Черных сообщила РИА Новости, что сеть кафе компании приостановила производство продукции и начала масштабную проверку сырья после сообщений о массовом отравлении москвичей, употреблявших, по их словам, продукцию сети.
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