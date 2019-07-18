Украинские СМИ раскрыли подробности конфликта Зеленского и Кличко

МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко может сохранить за собой должность председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) в случае выполнения условий Владимира Зеленского, пишет " Мэр Киева Виталий Кличко может сохранить за собой должность председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) в случае выполнения условий Владимира Зеленского, пишет " Украинская правда " со ссылкой на источники.

Ранее Кличко обвинил Зеленского в намерении "лишить избранного мэра исполнительских полномочий" за счет назначения на пост председателя КГГА "своего человека".

По данным издания, руководитель офиса президента Андрей Богдан предупреждал мэра о том, что, как и другие главы администраций, Кличко должен будет покинуть должность. Однако при этом Богдан отметил, что Зеленский может сделать переназначение, если мэр успеет показать свою "эффективность".

"Поэтому Кличко сказали: "У тебя есть времени пару месяцев, покажи результаты работы, избавься от своих дружков-коррупционеров, и можем работать дальше", — отметил источник "Украинской правды".

В 2003 году Конституционный суд Украины решил, что Киевскую городскую государственную администрацию должен возглавлять только избранный мэр. В 2010-м президент Виктор Янукович разделил эти должности.