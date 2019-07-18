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РИА Новости

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Вчера, 15:26
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© Фото : страница Rihana Oksana Petra в InstagramБывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
© Фото : страница Rihana Oksana Petra в Instagram
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
На опубликованной записи модель призналась супругу в любви.
"Фарис всегда заботится обо мне и нашей семье, а я забочусь о нем. И, конечно, я хочу быть единственной в его жизни и оставаться с ним до конца своих дней", — сказала Воеводина.
В этом же ролике бывший король признается, что считает "страсть и взаимопонимание" основными факторами счастливого союза.
"В семье главное — дети, потому что они наше наследие", — добавил Мухаммад V.
Ранее в СМИ появилась информация, что документы о разводе Воеводиной и Мухаммада V были поданы в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля. Позднее адвокат российской модели Евгений Тарло опроверг эти сообщения.
Мисс Москва Оксана Воеводина (в центре), вторая вице-мисс Москва Орнелла Шигапова (справа), третья вице-мисс Москва Зарина Киргизова на конкурсе красоты Мисс Москва 2015
12 января, 08:00
Отказаться от себя и от ребенка. На что идут ради замужества с королями
91741712926
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Мисс МоскваМалайзия
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