Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
На опубликованной записи модель призналась супругу в любви.
"Фарис всегда заботится обо мне и нашей семье, а я забочусь о нем. И, конечно, я хочу быть единственной в его жизни и оставаться с ним до конца своих дней", — сказала Воеводина.
В этом же ролике бывший король признается, что считает "страсть и взаимопонимание" основными факторами счастливого союза.
"В семье главное — дети, потому что они наше наследие", — добавил Мухаммад V.
Ранее в СМИ появилась информация, что документы о разводе Воеводиной и Мухаммада V были поданы в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля. Позднее адвокат российской модели Евгений Тарло опроверг эти сообщения.