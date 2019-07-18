В Совфеде прокомментировали идею ввести углеродный налог

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Введение углеродного налога обязательно приведет к ускорению роста энерготарифов для потребителей, считает член Совета Федерации от Кемеровской области Алексей Синицын.

Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости ранее заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

"Я понимаю, что для угольной отрасли, которая сегодня может стать драйвером развития экономики всей Российской Федерации, дополнительные сдерживающие факторы абсолютно не нужны. Я большой противник введения углеродного налога, и не думаю, что экономический эффект от его получения перевесит негатив от приостановки работы угольных предприятий, снижения объемов угледобычи, необходимости существенным образом дотировать угольные моногорода, трудоустраивать население. Ну и самое главное – углеродный налог обязательно приведет к повышению роста тарифов для потребителей", - отмечает сенатор.

Он также считает, что важно признать, что угольная отрасль из убыточной превратилась в стабильную и конкурентоспособную.