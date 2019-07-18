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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали идею ввести углеродный налог

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКарьерный самосвал "БеЛАЗ" с углем на разрезе "Черниговский"
Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Введение углеродного налога обязательно приведет к ускорению роста энерготарифов для потребителей, считает член Совета Федерации от Кемеровской области Алексей Синицын.
Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости ранее заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
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"Я понимаю, что для угольной отрасли, которая сегодня может стать драйвером развития экономики всей Российской Федерации, дополнительные сдерживающие факторы абсолютно не нужны. Я большой противник введения углеродного налога, и не думаю, что экономический эффект от его получения перевесит негатив от приостановки работы угольных предприятий, снижения объемов угледобычи, необходимости существенным образом дотировать угольные моногорода, трудоустраивать население. Ну и самое главное – углеродный налог обязательно приведет к повышению роста тарифов для потребителей", - отмечает сенатор.
Он также считает, что важно признать, что угольная отрасль из убыточной превратилась в стабильную и конкурентоспособную.
"Она не только сама развивается, но и провоцирует развитие смежных отраслей – транспортной, машиностроительной. Вы знаете, что возрождение отечественного машиностроения - одна из приоритетных задач, и угольщики сегодня генерируют серьезный объем инвестиций", - подчеркнул Синицын.
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Алексей СиницынСовет Федерации РФАнатолий ЧубайсРоссияЭкономика
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