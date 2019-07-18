Роспотребнадзор назвал источник норовируса в детском лагере в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Сотрудники столовой стали переносчиками норовирусной инфекции в детском лагере "Лучистый" в Крыму, где ранее были госпитализированы 52 ребенка и пять взрослых, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.

Как ранее сообщили РИА Новости в минздраве региона, число детей и вожатых, госпитализированных в больницу Евпатории из местного лагеря, возросло до 57 человек.

"В ходе проведения комплекса лабораторных обследований декретированных лиц и объектов окружающей среды с целью определения источника инфекции, факторов передачи и причин, повлекших формирование очага, по результатам лабораторных исследований установлено носительство норовирусной инфекции у сотрудников столовой. Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой", - говорится в сообщении.