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РИА Новости

Роспотребнадзор назвал источник норовируса в детском лагере в Крыму

Вчера, 14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Сотрудники столовой стали переносчиками норовирусной инфекции в детском лагере "Лучистый" в Крыму, где ранее были госпитализированы 52 ребенка и пять взрослых, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
Как ранее сообщили РИА Новости в минздраве региона, число детей и вожатых, госпитализированных в больницу Евпатории из местного лагеря, возросло до 57 человек.
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря Лучистый в Евпатории
17 июля, 12:51
Массовое отравление детей в лагере "Лучистый": какова ситуация сейчасВ детском лагере под Евпаторией, где произошло массовое отравление, взяты пробы для определения источника инфекции. Менеджер турфирмы, которая продавала путевки в "Лучистый", Елена Мартынова в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию.
"В ходе проведения комплекса лабораторных обследований декретированных лиц и объектов окружающей среды с целью определения источника инфекции, факторов передачи и причин, повлекших формирование очага, по результатам лабораторных исследований установлено носительство норовирусной инфекции у сотрудников столовой. Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой", - говорится в сообщении.
Все работники направлены на консультацию и лечение, с 17 июля для работы на пищеблоке привлечен дополнительный персонал, отметили в ведомстве. На месте продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекционных, говорится в сообщении.
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