МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.
Ранее Генпрокуратура потребовала, чтобы ведомство ограничило доступ к одной из страниц в соцсети, которая содержала "нецензурное оскорбление российского народа".
Ведомство обратилось к Twitter и сообщило, что эту страницу внесли в реестр запрещенной информации. После этого администрация сервиса удалила нецензурную реплику.
Кроме того, в понедельник Роскомнадзор потребовал, чтобы Facebook удалил изображение свастики на российском гербе, а во вторник ведомство внесло в реестр запрещенной информации страницу в Instagram с изображением, оскорбляющим государственный флаг.
21 декабря 2018, 15:00"Минус 4 часа в день". Существует ли зависимость от смартфона?Практически никогда не выпускаешь смартфон из рук, засыпаешь рядом с ним по ночам, просыпаешься и первым делом проверяешь ленту в соц.сетях, бесишься, если смартфона нет рядом, при любом удобном случае "залипаешь" в экран, а когда заканчивается зарядка - начинаешь нервничать? Возможно, у тебя зависимость от смартфона.