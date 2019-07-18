Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора "Рустави 2"

ТБИЛИСИ, 18 июл – РИА Новости. Бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должно быть передано оппозиционное ТВ "Рустави 2", заявил, что сохранит свободу слова на телеканале, но уволит гендиректора Нику Гварамия.

Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Ранее в четверг ЕСПЧ признал необоснованными все жалобы "Рустави 2" на возвращение телекомпании Халваши.

"Я не собираюсь трогать редакционную политику. Свобода слова и выражения будет гарантирована. Я не буду вмешиваться в профессиональную деятельность журналистов телекомпании, но буду заботиться о профессиональном развитии и буду всячески содействовать им в этом", - сказано в заявлении бизнесмена.