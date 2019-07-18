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РИА Новости

Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора "Рустави 2"

Вчера, 14:28
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© Sputnik / Alexander Imedashvili Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 18 июл – РИА Новости. Бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должно быть передано оппозиционное ТВ "Рустави 2", заявил, что сохранит свободу слова на телеканале, но уволит гендиректора Нику Гварамия.
Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Ранее в четверг ЕСПЧ признал необоснованными все жалобы "Рустави 2" на возвращение телекомпании Халваши.
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"Я не собираюсь трогать редакционную политику. Свобода слова и выражения будет гарантирована. Я не буду вмешиваться в профессиональную деятельность журналистов телекомпании, но буду заботиться о профессиональном развитии и буду всячески содействовать им в этом", - сказано в заявлении бизнесмена.
По словам Халваши, изменение коснется лишь одного человека - это нынешний гендиректор Гварамия. "Гварамия, которого на самом деле назначил тот режим, который отнял у меня компанию, не сможет продолжить работу в компании ни в статусе журналиста, ни, безусловно, генерального директора. Вместо него компанией будет руководить мой адвокат Паата Салия", - сказано в заявлении Халваши. Он отметил, что Салия, в первую очередь, займется изучением финансовыми делами телекомпании.
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Рустави 2Кибар ХалвашиЕвропейский судРуставиЕвропейский суд по правам человекаТбилисиГрузияВ мире
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