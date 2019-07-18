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РИА Новости

ЕСПЧ признал необоснованными жалобы о смене владельца "Рустави 2"

Вчера, 14:06
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТБИЛИСИ, 18 июл – РИА Новости. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными все жалобы "Рустави 2" на возвращение оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу Кибару Халваши, стороннику правящих властей.
Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в ЕСПЧ.
Микрофон телекомпании Рустави-2
8 июля, 12:03
"Свобода выражения"? Грузинское телевидение пробивает дноВедущий грузинского телеканала "Рустави 2" весьма нелепо опозорил компанию, выругавшись в адрес президента РФ. Не оценил этот эпатаж даже Михаил Саакашвили.
"Европейский суд... счел неприемлемым все жалобы телекомпании "Рустави 2"... это полная победа государства",- заявила Цулукиани журналистам.
Решение Европейского суда прокомментировал экс-президент Михаил Саакашвили. В своем заявлении в Facebook он отметил, что теперь Бидзина Иванишвили - основатель правящей партии "Грузинская мечта" - заберет себе телекомпанию "Рустави 2".
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Тея ЦулукианиЕвропейский судРуставиЕвропейский суд по правам человекаБидзина ИванишвилиМихаил СаакашвилиГрузияВ мире
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