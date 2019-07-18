ЕСПЧ признал необоснованными жалобы о смене владельца "Рустави 2"

ТБИЛИСИ, 18 июл – РИА Новости. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными все жалобы "Рустави 2" на возвращение оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу Кибару Халваши, стороннику правящих властей.

Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в ЕСПЧ.