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РИА Новости

Рынок не ощутит отмены льгот на пальмовое масло, считают в "Союзмолоке"

Вчера, 14:18
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолоко
Молоко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Молоко. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отмена льгот по НДС для пальмового масла не окажет существенного влияния на молочный рынок РФ, так как отрасль не является важнейшим потребителем растительных жиров, сказал РИА Новости генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.
Госдума на следующей неделе рассмотрит поправку об отмене льготного НДС в 10% на пальмовое масло и возврате к ставке в 20%, заявил в четверг председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, все фракции поддерживают поправку.
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"Отмена льготного налогового режима для пальмового масла не окажет существенного влияния на молочный рынок, так как молочная отрасль не является важнейшим потребителем растительных жиров. Доля использования пальмового масла молочным сектором составляет лишь 10-12% от общего объема этого сырья", - прокомментировал Белов.
Между тем, по его словам, рост НДС, безусловно, окажет влияние на себестоимость производства молокосодержащих продуктов с заменителями молочных жиров - например, так называемых сырных продуктов, спредов. "Сегодня уже наблюдается тенденция к сокращению их производства и потребления", - сказал Белов.
Он отметил, что изменения в маркировке и растущий тренд на потребление молочной продукции без заменителей молочных жиров способствовали переориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры. В отношении молочных жиров отмечается схожая тенденция: спрос на маргарины и спреды снизился в 2018 году более значительно, чем на сливочное масло (на 10% против 1,9%). По мнению Белова, отмена льготного НДС будет способствовать сохранению такой тенденции.
На рынок детского питания и заменителей грудного молока, где в производстве пальмовое масло либо не используется совсем, либо импортируется в составе других компонентов, изменение налогового режима не окажет существенного влияния, добавил эксперт.
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