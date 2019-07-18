Горизбирком Петербурга отменил 34 решения об отказе в регистрации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Петербургская избирательная комиссия рассмотрела 43 жалобы кандидатов в муниципальные депутаты, недопущенных до выборов муниципальными избиркомами, и удовлетворила жалобы 34 из них, сообщает пресс-служба горизбиркома.

"Были отменены 34 решения об отказе в регистрации кандидатам, выдвинутым на выборах в семи муниципальных образованиях: Академическое, Коломна, Московская застава, Пулковский Меридиан, Сампсониевское, Сосновское, Шувалово Озерки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 18 кандидатов были зарегистрированы решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии, по 16 кандидатам муниципальные избиркомы (ИКМО) обязали повторно рассмотреть вопрос о регистрации.

"С учетом ранее принятых Санкт-Петербургской избирательной комиссией решений уже отменены 65 решений ИКМО об отказе в регистрации, 27 кандидатов зарегистрировано, по 38 кандидатам вопрос о регистрации обязали рассмотреть ИКМО", - отмечает пресс-служба.

Как сообщает пресс-служба, глава горизбиркома Виктор Миненко отметил, что все обжалованные незаконные решения ИКМО об отказах в регистрации будут отменены в установленный законом срок, а права кандидатов будут восстановлены.

Ранее горизбирком направил в СК материалы по факту нарушений в пяти муниципальных избиркомах для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел. В комиссии заявили о нарушениях в ИКМО Академическое, Сергиевское, Сампсониевское, Ржевка, Георгиевский.