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РИА Новости

Горизбирком Петербурга отменил 34 решения об отказе в регистрации

Вчера, 13:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Петербургская избирательная комиссия рассмотрела 43 жалобы кандидатов в муниципальные депутаты, недопущенных до выборов муниципальными избиркомами, и удовлетворила жалобы 34 из них, сообщает пресс-служба горизбиркома.
"Были отменены 34 решения об отказе в регистрации кандидатам, выдвинутым на выборах в семи муниципальных образованиях: Академическое, Коломна, Московская застава, Пулковский Меридиан, Сампсониевское, Сосновское, Шувалово Озерки", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 18 кандидатов были зарегистрированы решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии, по 16 кандидатам муниципальные избиркомы (ИКМО) обязали повторно рассмотреть вопрос о регистрации.
"С учетом ранее принятых Санкт-Петербургской избирательной комиссией решений уже отменены 65 решений ИКМО об отказе в регистрации, 27 кандидатов зарегистрировано, по 38 кандидатам вопрос о регистрации обязали рассмотреть ИКМО", - отмечает пресс-служба.
Как сообщает пресс-служба, глава горизбиркома Виктор Миненко отметил, что все обжалованные незаконные решения ИКМО об отказах в регистрации будут отменены в установленный законом срок, а права кандидатов будут восстановлены.
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Ранее горизбирком направил в СК материалы по факту нарушений в пяти муниципальных избиркомах для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел. В комиссии заявили о нарушениях в ИКМО Академическое, Сергиевское, Сампсониевское, Ржевка, Георгиевский.
В настоящее время зарегистрировано более двух тысяч из шести тысяч выдвинутых кандидатов. Среди них более 230 представителей ЛДПР, 180 "Справедливой России", 150 от "Яблока", 140 от КПРФ, 330 самовыдвиженцев.
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