В Екатеринбурге трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП с автобусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Шесть человек, в том числе три ребенка, пострадали в четверг при столкновении внедорожника и автобуса в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Авария произошла 11.50 мск на улице Шварца около торгово-развлекательного центра "Дирижабль" в уральской столице. По данным Горелых, женщина 1963 года рождения, управлявшая автомобилем Toyota RAV4, не заметила приближающийся автобус и столкнулась с ним.

"В результате сильного удара шесть человек в автобусе из числа пассажиров получили различной степени тяжести травмы и доставлены в горбольницы №9 и №24. Среди пострадавших одна беременная женщина и три ребенка: два мальчика пяти и десяти лет и 16-летняя девушка", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что внешних признаков опьянения оба водителя не имеют, тем не менее, им назначены соответствующие экспертизы. На месте ДТП организован объезд аварийного участка.