В Екатеринбурге трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП с автобусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Шесть человек, в том числе три ребенка, пострадали в четверг при столкновении внедорожника и автобуса в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Авария произошла 11.50 мск на улице Шварца около торгово-развлекательного центра "Дирижабль" в уральской столице. По данным Горелых, женщина 1963 года рождения, управлявшая автомобилем Toyota RAV4, не заметила приближающийся автобус и столкнулась с ним.
"В результате сильного удара шесть человек в автобусе из числа пассажиров получили различной степени тяжести травмы и доставлены в горбольницы №9 и №24. Среди пострадавших одна беременная женщина и три ребенка: два мальчика пяти и десяти лет и 16-летняя девушка", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что внешних признаков опьянения оба водителя не имеют, тем не менее, им назначены соответствующие экспертизы. На месте ДТП организован объезд аварийного участка.
На место происшествия выехали начальник ГИБДД Екатеринбурга Владимир Бойдарин и заместитель начальника областного управления ГИБДД Алексей Габдарахманов. По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.