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РИА Новости

Сбой работы системы ЗАГС в Москве полностью ликвидировали

Вчера, 13:14
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Работа системы ЗАГС в Москве полностью восстановлена, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Ранее пресс-служба ЗАГС сообщала, что временно нельзя было подать заявления в ЗАГС Москвы в электронном виде из-за сбоя в системе.
"ФНС России завершено проведение технических работ и полностью восстановлена стабильность работы единого государственного реестра ЗАГС. Все услуги, связанные с регистрацией актов гражданского состояния, в центрах госуслуг "Мои Документы" Москвы предоставляются в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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