Сбой работы системы ЗАГС в Москве полностью ликвидировали

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Работа системы ЗАГС в Москве полностью восстановлена, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ранее пресс-служба ЗАГС сообщала, что временно нельзя было подать заявления в ЗАГС Москвы в электронном виде из-за сбоя в системе.