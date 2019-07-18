В избирком Екатеринбурга поступила третья заявка на референдум по храму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Избирком Екатеринбурга в третий раз получил заявку о проведении референдума по храму святой Екатерины, против строительства которого на месте сквера протестовали местные жители, сообщил РИА Новости в четверг председатель горизбиркома Вадим Антошин.

Ранее избирком дважды отказал инициативным группам в проведении референдума.

"Поступила инициатива референдума вчера вечером нам в комиссию. По формулировке вопроса, который предлагается от инициативной группы, она идентична предыдущей инициативе. То есть инициативная группа, по всей видимости, постаралась просто устранить те замечания, которые у нас были и которые послужили основанием для отказа в регистрации", - сказал собеседник агентства.

Антошин добавил, что помимо этого, численность инициативной группы сократилась на одного человека – до 11 человек. У избиркома сейчас есть 15 дней для проверки документов. Решение по ним будет принято не позже 31 июля.

В прошлый раз инициативная группа из 12 человек предлагала провести референдум о смене статуса участка на Октябрьской площади около свердловского театра драмы с "зоны объектов религиозного назначения" на территорию общего пользования.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.