Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T13:08Z
https://ria.ru/20190718/1556646720.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155347/98/1553479826_0:271:3076:2001_1036x0_80_0_0_1ec1c42cd1c33003d59b826773dfa163.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В избирком Екатеринбурга поступила третья заявка на референдум по храму

Вчера, 13:08
60
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОгороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Огороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Избирком Екатеринбурга в третий раз получил заявку о проведении референдума по храму святой Екатерины, против строительства которого на месте сквера протестовали местные жители, сообщил РИА Новости в четверг председатель горизбиркома Вадим Антошин.
Ранее избирком дважды отказал инициативным группам в проведении референдума.
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Вчера, 08:39
Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело участника акции против постройки храма
"Поступила инициатива референдума вчера вечером нам в комиссию. По формулировке вопроса, который предлагается от инициативной группы, она идентична предыдущей инициативе. То есть инициативная группа, по всей видимости, постаралась просто устранить те замечания, которые у нас были и которые послужили основанием для отказа в регистрации", - сказал собеседник агентства.
Антошин добавил, что помимо этого, численность инициативной группы сократилась на одного человека – до 11 человек. У избиркома сейчас есть 15 дней для проверки документов. Решение по ним будет принято не позже 31 июля.
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
26 июня, 15:33
Рабочая группа в Екатеринбурге исключила сквер из списка площадок для храма
В прошлый раз инициативная группа из 12 человек предлагала провести референдум о смене статуса участка на Октябрьской площади около свердловского театра драмы с "зоны объектов религиозного назначения" на территорию общего пользования.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.
Позже рабочая группа утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что площадка на месте снесенной телебашни будет убрана из опроса из-за того, что на ней началось возведение ледовой арены.
Акция протеста против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
16 июля, 17:29
Куйвашев сообщил о готовности инвесторов финансировать храм в Екатеринбурге
101001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеАлександр ВысокинскийЕкатеринбург
Рекомендуем
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
РИА
Новости
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело участника акции против постройки храма
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
Курганские власти просят учесть мнение жителей при восстановлении храма
Лента
новостей
Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве
В РПЦ прокомментировали феномен массовых крестных ходов на Украине
Валаамский монастырь
"По особому графику". Чем Валаам так манит президентов и "дикарей"
Паломники во время традиционного Царского крестного хода
В РПЦ раскрыли секрет многочисленных крестных ходов
В Мюнхене пропали две россиянки
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Дату Крещения Руси искать больше не нужно – историк
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Пластиковый мусор, нелегально ввезенный в Камбоджу у из США и Канады
В Камбодже обнаружили 1600 тонн контрабандного мусора из США и Канады
Владимир Путин, Виктор Медведчук и Александр Лукашенко во время встречи в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Путин высказался об урегулировании в Донбассе
Вид на Сергиев Посад в Московской области
Западный объезд Сергиева Посада достроят к ноябрю
Ограничения "Транснефти" по приему нефти были связаны с очисткой "Дружбы"
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
РПЦ: позиция униатов по украинскому вопросу противоречит позиции Ватикана
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42Вахтовик на Ямале тонул дважды за день, но второй раз оказался летальным
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
Лента новостейМолния