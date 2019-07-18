В РПЦ прокомментировали феномен массовых крестных ходов на Украине

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Традиция массовых крестных ходов на Украине, в которых каждый год участвуют десятки тысяч верующих, во многом связана с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь и с желанием верующих продемонстрировать свою поддержку УПЦ и ее священноначалию, считает замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"На Украине в разных областях – на Винничине и в других местах, вокруг Почаева – уже прошли крестные ходы, которые собирали очень много людей. Конечно, сейчас на Украине вот эти массовые крестные ходы - это способ для верующих людей поддержать свою церковь, выразить свою верность ей, засвидетельствовать ее народную поддержку во времена переживаемых испытаний", - сказал Балашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В Московском патриархате также напомнили, что по случаю Дня крещения Руси в Киеве в конце июля планируется самый масштабный крестный ход во главе с митрополитом Онуфрием. В прошлом году шествие, несмотря на противодействие украинских властей, собрало 250 тысяч верующих.

Замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в связи с этим призвал новую президентскую администрацию "следовать стандартам в области религиозной свободы" и отказаться "от каких-либо попыток ограничивать право проведения религиозных шествий, как это пыталась предыдущая президентская власть".

Действия бывшего президента Петра Порошенко и его администрации в религиозных вопросах он сравнил с поведением "слона в посудной лавке".

Профессор Православного Свято-Тихоновского государственного университета, специалист по истории церкви Владислав Петрушко связывает практику массовых крестных ходов на Украине с очень непростыми обстоятельствами, в которых исторически протекала религиозная жизнь в стране.

"Если сначала это ситуация, когда украинские земли входили в состав Речи Посполитой – и это было насаждение унии, насаждение католичества, то в течение XX века неоднократно уже пытались внести раскол внутри Православной церкви на Украине. Мне кажется, украинские православные просто в большей степени сформировали уже определенную традицию защиты своей церкви, своих приходов. И крестные ходы, какие-то масштабные выражения солидарности со своим предстоятелем, митрополитом Онуфрием, которые мы видим в последнее время, это отчасти продолжение, наверное, той исторической традиции противостояния унии и расколу", - сказал Петрушко.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.