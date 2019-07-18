В РПЦ прокомментировали феномен массовых крестных ходов на Украине

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Традиция массовых крестных ходов на Украине, в которых каждый год участвуют десятки тысяч верующих, во многом связана с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь и с желанием верующих продемонстрировать свою поддержку УПЦ и ее священноначалию, считает замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
"На Украине в разных областях – на Винничине и в других местах, вокруг Почаева – уже прошли крестные ходы, которые собирали очень много людей. Конечно, сейчас на Украине вот эти массовые крестные ходы - это способ для верующих людей поддержать свою церковь, выразить свою верность ей, засвидетельствовать ее народную поддержку во времена переживаемых испытаний", - сказал Балашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В Московском патриархате также напомнили, что по случаю Дня крещения Руси в Киеве в конце июля планируется самый масштабный крестный ход во главе с митрополитом Онуфрием. В прошлом году шествие, несмотря на противодействие украинских властей, собрало 250 тысяч верующих.
Замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в связи с этим призвал новую президентскую администрацию "следовать стандартам в области религиозной свободы" и отказаться "от каких-либо попыток ограничивать право проведения религиозных шествий, как это пыталась предыдущая президентская власть".
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Действия бывшего президента Петра Порошенко и его администрации в религиозных вопросах он сравнил с поведением "слона в посудной лавке".
Профессор Православного Свято-Тихоновского государственного университета, специалист по истории церкви Владислав Петрушко связывает практику массовых крестных ходов на Украине с очень непростыми обстоятельствами, в которых исторически протекала религиозная жизнь в стране.
"Если сначала это ситуация, когда украинские земли входили в состав Речи Посполитой – и это было насаждение унии, насаждение католичества, то в течение XX века неоднократно уже пытались внести раскол внутри Православной церкви на Украине. Мне кажется, украинские православные просто в большей степени сформировали уже определенную традицию защиты своей церкви, своих приходов. И крестные ходы, какие-то масштабные выражения солидарности со своим предстоятелем, митрополитом Онуфрием, которые мы видим в последнее время, это отчасти продолжение, наверное, той исторической традиции противостояния унии и расколу", - сказал Петрушко.
28 декабря 2018, 17:58Митрополит Онуфрий призвал духовенство в случае давления обращаться в УПЦ
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявлял, что в "новой церкви" нет раскола.