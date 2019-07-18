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РИА Новости
Культура

Фестиваль "Нашествие" откроется концертом группы "Ленинград"

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров выступает на закрытии фестиваля "Нашествие"
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров выступает на закрытии фестиваля Нашествие
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Юбилейный рок-фестиваль "Нашествие" откроется в четверг большим выступлением группы "Ленинград", позднее в этот день на сцену выйдут Глеб Самойлов с коллективом The Matrixx; всего с 18 по 21 июля на площадках мероприятия выступят более 150 артистов, которые исполнят старые композиции и специальные сеты в честь 20-летия, сообщается на официальном сайте.

"Для "Нашествия" главное – музыка, поэтому с гордостью могу сказать, что практически все фундаментальные для нас артисты, все суперзвезды будут в нашем лайнапе. Это и "Ленинград", и Гарик Сукачев, и Би-2, "Мумий Тролль", ДДТ, "Сплин", Арбенина, "Чиж", Бутусов и еще 150 музыкальных групп и коллективов", - рассказала в интервью РИА Новости Евгения Киселева гендиректор организатора фестиваля "Мультимедиа Холдинга".

Традиционно на фестивале будут работать три площадки — Главная сцена, "Ультра" и "Наше 2.0".
Поменяется архитектурный облик и появится новое освещение: это позволит жить активной жизнью и в темное время суток. Традиционно на площадке установят палаточные гостиницы и городки с надувными кроватями, столиками и прочими удобствами. По словам Киселевой, для организаторов важно сделать так, чтобы гости приезжали без пробок и не стояли в больших очередях на входе. В прошлом году, уточнила собеседница агентства, с этой задачей удалось справиться.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЗакрытие фестиваля "Нашествие"
Закрытие фестиваля Нашествие
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Закрытие фестиваля "Нашествие"
Новым партнером "Нашествия" стал "Роскосмос".
"На фестивале наши гости смогут пройти настоящий тест отбора в отряд космонавтов! Будет эксклюзивная трансляция запуска ракеты с экипажем МКС. Такое делается впервые, сотни тысяч наших зрителей станут свидетелями такого события. На следующий день после запуска наша аудитория напрямую сможет пообщаться с экипажем МКС, уже находящимся на орбите. Двадцать лет назад об этом можно было только мечтать", - рассказала Киселева.
Она отметила, что на фестивале откроется большая экспозиция артефактов "Роскосмоса", покажут некоторые экспонаты новейших космических систем. Кроме того, посетители смогут принять участие во флешмобе - им предложат посмотреть в небо и помахать рукой, а спутник с орбиты сфотографирует площадку.
"Нашествие" завершится в воскресенье вечером концертом группы "Сплин".
Впервые фестиваль прошел в 1999 году в ДК Горбунова, сейчас занимает большую территорию в Тверской области.
Певица MARUV
23 июня, 08:00
Лето, музыка, друзья — самые громкие фестивали сезона
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КультураМузыкаШоу-бизнесЛенинградНашествиеБи-2Гарик СукачевГлеб СамойловТверская область
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