Фестиваль "Нашествие" откроется концертом группы "Ленинград"

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Юбилейный рок-фестиваль "Нашествие" откроется в четверг большим выступлением группы "Ленинград", позднее в этот день на сцену выйдут Глеб Самойлов с коллективом The Matrixx; всего с 18 по 21 июля на площадках мероприятия выступят более 150 артистов, которые исполнят старые композиции и специальные сеты в честь 20-летия, сообщается на официальном сайте.

"Для "Нашествия" главное – музыка, поэтому с гордостью могу сказать, что практически все фундаментальные для нас артисты, все суперзвезды будут в нашем лайнапе. Это и "Ленинград", и Гарик Сукачев, и Би-2, "Мумий Тролль", ДДТ, "Сплин", Арбенина, "Чиж", Бутусов и еще 150 музыкальных групп и коллективов", - рассказала в интервью РИА Новости Евгения Киселева гендиректор организатора фестиваля "Мультимедиа Холдинга".

Традиционно на фестивале будут работать три площадки — Главная сцена, "Ультра" и "Наше 2.0".

Поменяется архитектурный облик и появится новое освещение: это позволит жить активной жизнью и в темное время суток. Традиционно на площадке установят палаточные гостиницы и городки с надувными кроватями, столиками и прочими удобствами. По словам Киселевой, для организаторов важно сделать так, чтобы гости приезжали без пробок и не стояли в больших очередях на входе. В прошлом году, уточнила собеседница агентства, с этой задачей удалось справиться.

Новым партнером "Нашествия" стал "Роскосмос".

"На фестивале наши гости смогут пройти настоящий тест отбора в отряд космонавтов! Будет эксклюзивная трансляция запуска ракеты с экипажем МКС. Такое делается впервые, сотни тысяч наших зрителей станут свидетелями такого события. На следующий день после запуска наша аудитория напрямую сможет пообщаться с экипажем МКС, уже находящимся на орбите. Двадцать лет назад об этом можно было только мечтать", - рассказала Киселева.

Она отметила, что на фестивале откроется большая экспозиция артефактов "Роскосмоса", покажут некоторые экспонаты новейших космических систем. Кроме того, посетители смогут принять участие во флешмобе - им предложат посмотреть в небо и помахать рукой, а спутник с орбиты сфотографирует площадку.

"Нашествие" завершится в воскресенье вечером концертом группы "Сплин".