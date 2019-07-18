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РИА Новости
Ленинградская область

Ленинградская и Могилевская области договорились о сотрудничестве

Вчера, 13:00
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 18 июл -РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Могилевского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Леонид Заяц подписали план сотрудничества подведомственных им областей вплоть до конца 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Встреча руководителей областей состоялась в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума регионов России и Беларуси.

"Документ содержит перечень мероприятий по поиску партнеров для предприятий регионов для освоения новых рынков сбыта, содействие хозяйствующим субъектам участию в совместных ярмарках, семинарах, форумах и стажировках; развитие электронного обмена информацией в области библиотечного дела и туризма; образовательное сотрудничество через проведение семинаров, олимпиад, том числе в дистанционном формате; гуманитарный и культурный обмен и другое", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Белоруссия является одним из основных экономических партнеров Ленинградской области среди государств-участников СНГ.
Как отмечал Дрозденко, Ленобласть ведет активную торговлю с Белоруссией, а за последний год товарооборот увеличился на 24,6% до 264,4 миллиона долларов с двукратным перевесом в пользу области.
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Представитель пресс-службы уточнил, что сотрудничество с белорусскими регионами развивается более двух десятилетий и охватывает различные сферы. При этом расширению деловых и дружеских связей помогают регулярные рабочие встречи руководства Ленинградской области и Республики Беларусь, сказал собеседник агентства.
По его словам, заключены 24 договора с районами Белоруссии о сотрудничестве на уровне органов местного самоуправления.
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